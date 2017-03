Näissä kunnissa on Suomen tyytyväisimmät asukkaat

Näin kertoo EPSI Ratingin vuosittain tehtävä tutkimus suomalaisten tyytyväisyydestä asuinkuntiinsa. Tyytyväisyysindeksi tuotetaan asteikolla 0-100, jossa 75 on hyvä taso.

Pirkkala ja Kauniainen ovat vuoden 2016 huiput. Edellisen vuoden voittajakunta Lempäälä jäi niistä jälkeen, mutta myös sen tulos oli edelleen korkea (75,1). Kaiken kaikkiaan parhaiden kuntien saamat arviot ovat erinomaisia. Keskiarvo on peräti 69,4 jonka yläpuolelle ylsi lähes puolet kaikista reitatuista 75 kunnasta.

– Nämä tulokset näyttävät jälleen sen, että suurten kaupunkien lähellä olevissa pienemmissä kunnissa ihmiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä. Kyse on ehkä ihmisen kokoisesta mittakaavasta, ehkä palveluista, mutta varmasti kaupungin läheisyydelläkin on asian kanssa tekemistä, toteaa kuntatutkija, HT Jenni Airaksinen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

– Maakuntien keskuskaupungeista ainoastaan Seinäjoki on kymmenen parhaan joukossa, vaikka siellä on toteutettu kuntaliitoksia. Tätä voi pitää erinomaisena tuloksena. Tampere pitää suurimpien kaupunkien ykkössijaa, mikä on ollut nähtävissä monissa muissakin vetovoimaa mittaavissa kyselyissä, Airaksinen sanoo.

Viimeisiksi jäivät Raasepori (57,9) ja Pietarsaari (56,1). Eniten parannusta edelliseen vuoteen saavutti Ylöjärvi, joka onnistui parantamaan asukastyytyväisyyttään peräti 9,2 pistettä ja on nyt sijalla 33.

Turun lähikunnat ovat yleisesti menestyneet hyvin viime vuosina: Turun lähikuntia on päässyt top 10 joukkoon peräti neljä: Naantali, Kaarina, Lieto ja Raisio.

Seinäjoki nousi suurten kaupunkien kärkeen

Seinäjoen tulos nousi edellisestä vuodesta peräti 7,7 pistettä ja oli paras suurten kaupunkien joukossa. Tampere on jo kolmatta vuotta peräkkäin viiden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu) ykkönen mutta Espoo ja Helsinki lähestyvät sitä.

Kolme suurinta kaupunkia on Suomen keskiarvoa korkeammalla, Oulu ja Vantaa ovat jääneet hieman keskiarvon alle. Suurimmista viidestä kaupungista ainoastaan Espoo on onnistunut parantamaan asukastyytyväisyyttään viime vuodesta.

Pääkaupunkiseudun kunnat Vantaata lukuun ottamatta ylittävät Suomen keskiarvon asukastyytyväisyydessä. Vantaa on viimeisen viiden vuoden aikana ollut alle Suomen keskiarvon, poikkeuksena vuoden 2015 tulos.

Vuonna 2016 kuitenkin Vantaan keskiarvo on laskenut suhteessa Suomen keskiarvoon ja alittaa sen nyt 1,4 indeksipisteellä.

Tutkimukseen haastateltiin viime vuoden lopulla 10 263 suomalaista, joilta kysyttiin palveluihin kohdistuvia odotuksia ja niiden täyttymistä, kunnan suositteluhalukkuutta sekä vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on.