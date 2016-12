Työttömyysturvaan esitetään muutoksia – siirtyminen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä joustavaksi

Selvityshenkilöt ehdottavat työttömyysturvajärjestelmään muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- tai sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä tehdään siirtyminen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä joustavaksi.

Selvityshenkilöt Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén luovuttivat tänään raporttinsa itsensä työllistäjien työttömyysturvan kehittämistarpeista.

– Jako yrittäjä- ja palkansaajatyön välillä on selvityksemme perusteella syytä säilyttää jatkossakin, mutta väliinputoamisen riskiä on työttömyysturvan osalta kavennettava. Samoin on selkeytettävä säännöksiä, joiden nojalla työtön voi työllistää itsensä yrittäjänä menettämättä kokonaan oikeuttaan työttömyysturvaan, Löfgren ja Hellstén toteavat.

Löfgren ja Hellstén esittävät nykyisiin säännöksiin pohjautuvan yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Vakuuttamisperiaate, rahoitusperiaate ja -osuudet sekä vakuutettuna olon kestoa ja työssäoloehdon ansaintaa koskevat edellytykset pysyisivät perusteiltaan nykyisinä, mutta työssäoloehdon voisi kerryttää myös yrittäjätoiminnan ja palkkatyön yhdistelmällä.

Lisäksi selvityshenkilöt esittävät, että yritystoiminnan vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen kehitetään työnhakijan näkökulmasta kannustavammaksi. Työttömänä aloitettua yritystoimintaa pidettäisiin sivutoimisena ja työttömällä säilyisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen ensimmäisen neljän kuukauden ajan. Työttömällä säilyisi velvollisuus ottaa vastaan kokoaikatyötä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Palkansaaja voi halutessaan siirtyä yrittäjäksi – ja päinvastoin

Hallitus arvioi selvityshenkilöiden ehdotuksia ja harkitsemaan niiden pohjalta mahdollisia lainsäädäntömuutoksia.

– Yleisenä tavoitteena on uudistaa työttömyysturvajärjestelmää niin, että se vastaa muuttunutta työelämää entistä paremmin. Päämäärä on, että palkansaaja voi halutessaan siirtyä joustavasti yrittäjäksi ja päinvastoin. Esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan aloittamisen tulisi olla työttömälle nykyistä helpompaa, oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) sanoo.

– Työttömyysturvan kehittäminen tukemaan itsensä työllistäviä on yksi hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, joilla poistetaan yrittämisen esteitä. Tarvitsemme uusia yrityksiä työllisyyden parantamiseksi ja talouskasvun vahvistamiseksi, elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) toteaa.

Löfgren ja Hellstén kuulivat selvitystään varten laajasti työelämän osapuolia sekä työttömyysturvaan liittyviä sidosryhmiä ja viranomaistahoja.

Yksinyrittäjien määrä on Tilastokeskuksen mukaan lisääntynyt noin 50 000 henkilöllä 15 vuoden aikana.