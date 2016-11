Työttömyyspäivärahojen enimmäiskesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvalain muutoksen. Sen myötä työttömyyspäivärahojen enimmäiskesto lyhenee.

Työttömyyspäivärahojen eli ansiopäivärahan ja peruspäivärahan enimmäiskesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Ne työttömät, joilla on enintään kolmen vuoden työhistoria, saavat jatkossa työttömyyspäivärahaa enintään 300 päivää.

Osa saa työttömyyspäivärahaa edelleen 500 päivää. 500 päivään on oikeutettu henkilö, jonka työssäoloehto on tullut täyteen sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 58 vuotta, ja joka on ollut työssäoloehdon täyttyessä töissä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaikaa pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään. Työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta maksettava ansiopäivärahan korotettu ansio-osa pienenee ja pitkän työuran jälkeen maksettava korotusosa ja korotettu ansio-osa poistuvat.

Muutos koskee pääsääntöisesti niitä työttömiä, joiden työttömyys alkaa ensi vuoden puolella. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.