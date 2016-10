Petteri Orpo: Hallitus päättää etenemisestä työllisyysryhmän muistion pohjalta

Hallituksen asettama kolmikantainen työllisyysryhmä ei saanut aikaiseksi yksimielistä esitystä. Valtiosihteeri Martti Hetemäki on luovuttanut tänään vetämänsä työllisyysryhmän muistion valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok.).

Orpon mukaan on suuri harmi, ettei työllisyysryhmässä löytynyt yksimielisyyttä. Ryhmässä olivat edustettuina työmarkkinaosapuolet ja valtio.

"Seuraavaksi hallitus päättää etenemisestä työllisyysryhmän muistion pohjalta. Hallitus on yhdessä sitoutunut 10 000 työllisen tavoitteeseen", Orpo tviittasi tänään maanantaina puolen päivän aikaan.

Työllisyysryhmä sai työnsä päätökseen eilen illalla. Verkkouutiset kertoo työryhmässä valmistellusta aktiivimallista omavastuupäivin tässä ja tässä jutussaan.

Syyskuun alussa budjettiriihen yhteydessä kolmikantaiselle työryhmälle annettiin tehtäväksi valmistella hallitukselle esitys, joka lisää työllisyyttä vähintään 10 000 hengellä.

Työllisyysryhmässä valmisteltiin esitys ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistuksesta. Niin kutsuttu aktiivimalli omavastuupäivin lisäisi työllisyyttä arviolta 5 000–12 000 hengellä. Työllisyysryhmä ei kuitenkaan ollut yksimielinen, eivätkä työmarkkinakeskusjärjestöt ole sitoutuneet malliin.

Vain Lex Lindström etenee

Työttömyysturvan uudistamisen lisäksi toimeksiantoon sisältyi neljä muutakin kokonaisuutta.

Ikääntyneiden kertaluonteisesta eläketuesta työllisyysryhmän muistiossa todetaan, ettei työryhmä ota kantaa hallituksen jo linjaamaan esitykseen, koska työryhmässä on esitetty eriäviä näkemyksiä eläketuesta. Työryhmän mielestä jatkossa pitäisi huolehtia siitä, että työttömyyden pitkittymistä ehkäistään ja pitkään työttömänä olleille olisi tarjolla työllistymispalveluita.

Hallituksen esityksen mukaisesti eläketuen myöntäminen edellyttää, että henkilö on ollut työttömänä noin viiden vuoden ajan edeltävän kuuden vuoden aikana. Eläketuen edellyttämä 60 vuoden ikä on tullut täyttää ennen 1. syyskuuta 2016. Kyse on niin sanotusta Lex Lindströmistä.

Työllisyysryhmä ei esitä ansiosidonnaisen työttömyysturvan ansio-osan käyttöä palkkatukena tai starttirahana. Työryhmän mielestä on syytä odottaa kokemuksia peruspäivärahan käytöstä palkkatukena ja starttirahana, josta annetaan esitys eduskunnalle lokakuussa. Uudistukset tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Ansiosidonnaisen käyttö starttirahana todettiin työryhmässä ongelmalliseksi. Ansiopäivärahan käyttöä palkkatukena vastusti erityisesti Elinkeinoelämän keskusliitto (EK).

Työryhmän mielestä hallituksen päättämät toimet nuorten työllisyyden edistämisestä ovat tarkoituksenmukaisia ja oikeansuuntaisia. Hallitus on päättänyt jatkaa nuorten aikuisten osaamisohjelmaa vuodella. Lisää rahaa annetaan myös etsivään nuorisotyöhön.

Työryhmässä oli määrä sopia uudesta työehtosopimuksen piiriin kuuluvasta palkkamallista ja palkkaa täydentävästä tuesta pitkään työttömänä olleille ja henkilöille, joilla on heikko työhistoria. Palkkamallista on käytetty esimerkkinä rakennusalalla sovittua kuuden euron työkokeilua.

Työryhmä katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista säätää lakia, joka mahdollistaisi harjoittelijasopimuksen, jolla alitettaisiin työehtosopimuksessa sovittu palkkataso. Työryhmä ei tehnyt esityksiä, joilla pyrittäisiin vaikuttamaan työehtosopimusten sisältöön, eikä työryhmä ehdota myöskään uutta palkan päälle maksettavaa tukea työehtosopimuksen alittavan palkan tueksi. EK ei voi neuvotella palkoista keskitetysti nykyisten sääntöjensä mukaan.

Palkansaajajärjestöt käsittelevät työllisyysryhmän muistiota hallinnoissaan tällä viikolla, mutta eivät päätä sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, koska työryhmä ei saanut yksimielistä esitystä aikaiseksi. Pallo on nyt maan hallituksella.