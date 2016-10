Teuvo Hakkarainen: Ymmärrys työasioista loppuu Kehä III:n varteen

Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen puhui keskiviikkona eduskunnassa yrittäjän elämästä, josta hän sanoi omaavansa pitkän omakohtaisen kokemuksen. Hakkaraisen mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että työnantajat ja työntekijät puhaltavat yhteen hiileen.

– Meidän on kyettävä sopimaan yhdessä. Mikäli osapuolet eivät pysty tai halua sopia, on usein niin, ettei vaikeuksiin ajautuneelle yrittäjälle jää paljoakaan vaihtoehtoja. Niitä voivat olla lomautukset, irtisanomiset tai lapun laittaminen luukulle, Teuvo Hakkarainen sanoi.

– Tämä ei ole uhkakuvien maalailua vaan todellista totta monen yrittäjän jokapäiväisessä arjessa. Eivät yrittäjät lähde tällaisiin toimiin tai edes harkitse niitä huvikseen, vaan vasta pakon edessä.

Hänen mukaansa paikallisessa sopimuksessa yrittäjä sijoittaa työntekijään ja odottaa arviolta kaksi vuotta, kunnes työntekijän alkaa joskus tuottaa kakkua. Paikallisella sopimisella saadaan myös palkkatasoa nousemaan, kun päästään sopimaan työntekijäpuolenkin saavan parempaa sitten kun tulee tulosta.

– Minusta se, että nyt sovitaan jossakin Etelärannassa ja Hakaniemen torilla, mitä tapahtuu Keski-Suomessa, on aika kaukaista touhua. Siellä ei ole ymmärrystä, se loppuu tuohon Kehä kolmosen varteen se. Tietysti työasioista pystytään puhumaan hyvin, mutta sitten sen tekeminen on eri asia. Ne ovat yhtä kaukana toisistaan kuin itä on lännestä, tekeminen ja puhuminen, Hakkarainen totesi.

– Että meillä täällä etelässä on opittu paljon puhumaan, mutta se tekeminen on hyvin vähäistä sitten, jos sitä ruvetaan soveltamaan tuonne maaseudulle. Siksi minä tätä paikallista sopimista puolustan, että täytyy ottaa myös se maantieteellinen asema siinä huomioon, ja niin edelleen.