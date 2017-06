TV:n katselu on yhä lisääntynyt ja samalla monipuolistunut

DNA:n teettämän digitaalisia elämäntapoja selvittävän kyselyn mukaan 30 prosenttia kyselyyn vastanneesta kertoo lisänneensä TV-sisältöjen katsomistaan viimeisen vuoden aikana.

Eniten TV-sisältöjen katsomista ovat lisänneet nuoret (15-24-vuotiaat), joista peräti 42 prosenttia kertoo katselun lisääntyneen.

TV-sisältöjen katsomisen kerrottiin lisääntyneen selvästi enemmän kuin esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai musiikin kuunteluun käytettävän ajan. Ainoastaan puhelimen käytön kerrottiin lisääntyneen vielä enemmän.

TV-sisältöjen katseluun käyttää kyselyn perusteella vähintään tunnin päivässä 43 prosenttia suomalaisista. Yli kahden tunnin katsojia on 17 prosenttia kyselyyn vastanneista. Tutkimuksessa TV-sisältöjen katsomiseksi laskettiin käyttö kaikilla päätelaitteilla, ja myös Netflixin, HBO:n ja YLE Areenan kaltaisten palveluiden käyttö.

Sisältöjä katsotaan kaikilla laitteilla

Tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia suomalaisista kotitalouksista omistaa yhä television. Älytelevisio on 39 prosentilla kotitalouksista ja perinteinen TV-laite 61 prosentilla.

Kannettava tietokone on 83 prosentilla kotitalouksista ja tablet-tietokone 59 prosentilla. Tietokoneen tai mobiililaitteen sisältöjen televisioon "peilaamiseen" käytettävä Chromecast- tai Apple TV-laite on 19 prosentissa kodeista.

TV:n katseluun käytetään yhä useammin muita laitteita kuin perinteistä televisiota. Lähes puolet (48 %) suomalaisista katsoo TV-sisältöjä vähintään viikoittain tietokoneella ja miltei kolmannes (31 %) älypuhelimella.

Suuri osa katsojista tahtoo käyttää kaikkia mahdollisia välineitä TV-sisältöjen katseluun ja enemmistölle (57 %) kyselyyn vastanneista on tärkeää saada katsella TV-sisältöjä juuri silloin kuin itselle sopii.

Netistä katsotaan erityisesti Youtube-videoita ja käytetään kotimaisten mediayhtiöiden katsomispalveluita. Yli kaksi kolmesta (65 %) suomalaisesta kertoo katsovansa Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun sisältöjä tietokoneella.

Suoratoistopalveluita kuten Netflix ja HBO Nordic käytetään tasaisesti kaikilla eri laitteilla (televisio 32 %, älypuhelin 33 %, tietokone 35 % ja tabletti 40 %).

Valtaosalla suomalaisista on myös puhelimessaan jokin TV-, media- tai videosovellus. Niistä selvästi suosituin on Youtube, joka on käytössä 56 prosentilla suomalaisista. Yle Areena löytyy 38 prosentin puhelimesta ja Netflix 23 prosentilta.

Yli puolet nuorista somettaa TV:n ääressä

Television katselu ja sosiaalinen media liittyvät kyselyn perusteella tiiviisti yhteen.

Lähes kolmannes (32 %) suomalaisista kertoo käyttävänsä aina tai usein sosiaalista mediaa samaan aikaan TV:n katselun kanssa. Nuorista vastaajista (15-24-vuotiaat) peräti 57 prosenttia vastaa näin.

Kaksi kolmasosaa (67 %) kertoo myös, että sosiaalisen median käyttö liittyy ainakin joskus nimenomaan katsottavaan ohjelmaan.

DNA:n Digitaaliset Elämäntavat -tutkimukseen vastasi 1005 suomalaista toukokuussa 2017. Tulokset on painotettu Suomen väestöä edustaviksi.