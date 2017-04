Hyvä fyysinen kunto voi vähentää rasvamaksan riskiä

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan fyysinen kunto on käänteisesti yhteydessä rasvamaksan riskiin. Toisin sanoen kohtuullisen kunnon saavuttaminen voi painosta riippumatta suojella rasvamaksalta.

Valtakunnallisessa Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimuksessa tutkittiin 463 suomalaisen fyysistä kuntoa polkupyöräergometrialla ja maksan rasvoittumista ultraäänellä. Tutkittavat olivat iältään 30–47-vuotiaita.

– Tutkimuksen perusteella saatiin selville, että fyysinen kunto on käänteisesti yhteydessä rasvamaksan riskiin riippumatta fyysisestä aktiivisuudesta, tupakoinnista, alkoholin käytöstä, seerumin rasva-arvoista, insuliinista, verensokerista tai C-reaktiivisesta proteiinista. Mikä tärkeää, sama yhteys nähdään myös ylipainoisilla, tutkija Kristiina Pälve Turun yliopiston sydäntutkimuskeskuksesta kertoo tiedotteessa.

Tutkimustuloksella on yliopiston mukaan tärkeä kansanterveydellinen merkitys. Rasvamaksa on merkittävä ja kasvava uhka kansanterveydelle. Se on yhteydessä useisiin aineenvaihdunnallisiin häiriöihin, lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautiriskiin sekä tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Tutkimusartikkeli julkaistiin huhtikuussa Medicine & Science in Sports & Exercise -tiedelehdessä.