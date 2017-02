IL: Sdp:ssa hävinnyt pj-ehdokas halusi eroon sosialismi-sanasta

Sdp:n Lahden puoluekokouksessa viikonvaihteessa puheenjohtajakisassa kolmanneksi tullutta Tytti Tuppuraista on haastateltu Iltalehdessä.

Puoluekokous ei hyväksynyt luonnosta uudeksi periaateohjelmaksi. Niinpä Sdp:lla on edelleen voimassa 1999 periaateohjelma, jonka mukaan puolueen aate on "yhteiskunnallista uudistustyötä sosialismin arvojen perustalta". Puoluekokouksessa hyväksytyssä "poliittisessa linjauksessa" todetaan, että "demokraattisen sosialismin tavoitteena on vapaista ja tasa-arvoisista ihmisistä koostuva solidaarinen yhteiskunta".

– Sosialismi on Euroopassa palaamassa voimalla talouspolitiikkaan, ja se on huolestuttavaa. Me emme tarvitse enemmän suunnitelmataloutta, vaan enemmän avointa taloutta, koska protektionismi yrittää nyt vyöryttää kaiken. Sosialistisen suunnitelmatalouden nousu oikeasti huolettaa minua, Tytti Tuppurainen sanoo IL:lle.

Hänen mukaansa "tässä on tietynlaista haikailua vanhaan ja osa demareistakin haluaisi puhua hyvin vahvasti menneisyyden termeillä ja tuoda sosialismin näkyviin".