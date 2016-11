Euroopasta tuotava auto rekisteröintikatsastetaan tarkasti vain siksi, että se tuodaan Suomeen

Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström toteaa kirjallisessa kysymyksessään, että Suomeen muista ETA-maista tuotu ajoneuvo tulee ajoneuvolain mukaan hyväksyä rekisteröintikatsastuksessa ennen rekisteröintiä.

– Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot sekä se, onko ajoneuvo rakenteeltaan, mitoiltaan ja varusteiltaan nykyisten vaatimusten mukainen. Ajoneuvon kuntoa ei aina tarvitse tarkastaa rekisteröintikatsastuksessa, sillä tarkastus liittyy lähinnä yksittäisen ajoneuvon luokitteluun ja rekisteröintiin.

Niin EY-tyyppihyväksytyt kuin -tyyppihyväksymättömätkin Suomeen tuodut ajoneuvot käyvät läpi rekisteröintikatsastuksen ennen rekisteröintiä. Maahantuotujen ajoneuvojen rakennetta ja varusteita tarkastavien rekisteröintikatsastuksien tarkoitus liittyy Löfströmin mukaan muun muassa turvallisuussyihin ja oikeudenmukaisen kilpailun takaamiseen liikennetoimialalla.

– Tämä on luonnollisesti tärkeää, mutta kun lähtökohtana on, että ajoneuvoihin tulee aina tehdä rekisteröintikatsastus ennen rekisteröintiä vain siksi, että ne on maahantuotu Suomeen, saattaa se johtaa perusteettomaan byrokratiaan, Mats Löfström toteaa.

Hänen mukaansa ajoneuvojen tyyppihyväksyntä toimii jo välineenä, jolla säännellään ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus. Ajoneuvoon voi silti tulla rakenne- ja varustemuutoksia myös sinä aikana, kun ajoneuvo on rekisteröity yhdessä ja samassa maassa.

– Voimassa oleva EU-direktiivi edellyttää pakollisia määräaikaisia katsastuksia, mutta ei vaadi jäsenvaltioilta rekisteröintikatsastuksen suorittamista ennen rekisteröintiä. Direktiivi ainoastaan mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot saavat vaatia ajoneuvon katsastusta ennen rekisteröintiä.

Kansanedustaja Löfströmin mielestä nykyinen järjestelmä, jossa rekisteröintikatsastus tehdään ETA-alueelta maahantuodulle ajoneuvolle yksilöintitietojen ja rakenteiden tarkastamiseksi, ei aina ole tarkoituksenmukainen.