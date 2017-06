Erkki Tuomioja: Mikään ei puhu sen puolesta, että presidentti pitäisi vaihtaa

Erkki Tuomioja kirjoittaa Facebook-päivityksessään rohkaisseensa Eero Heinäluomaa lähtemään SDP:n presidenttiehdokkaaksi mutta ymmärtävänsä syyt, miksei Heinäluoma lopulta ehdolle lähtenyt.

"Olenhan itsekin jo kauan sitten tehnyt selväksi, etten tällaiseen tehtävään tule pyrkimään", Tuomioja sanoo.

SDP on hänen mielestään nyt uudessa tilanteessa, kun sekä Jutta Urpilainen että Heinäluoma ovat kieltäytyneet ehdokkuudesta. Puolueen kentän paineet omalle ehdokkaalle ovat Tuomiojan mukaan kovat ja ymmärrettävät.

Tuomiojan mielestä SDP:n tulisi kuitenkin vakavasti harkita, voisiko puolue tukea Sauli Niinistöä presidentiksi.

"Mikään kansallinen tai sosialidemokraattinen intressi ei nyt puhu sen puolesta, että presidenttiä olisi perusteltua vaihtaa", Tuomioja sanoo.

"Kun myös kansalaisten ylivertainen enemmistö on tästä samaa mieltä, on sosialidemokraattienkin vakavasti harkittava, voisiko Sauli Niinistö olla myös meidän tukemamme ehdokas presidentinvaalissa. Se, että hän on ilmaissut halunsa olla valitsijayhdistyksen ehdokas, on sellainen erottautuminen kokoomuksesta, jota voi pitää myös kädenojennuksena vasemmalle. Suuri osa SDP:n kannattajista tulee puolueen suosituksesta riippumatta joka tapauksessa antamaan hänelle tukensa jo ensimmäisellä kierroksella", hän lisää.

Tuomioja epäilee, että talous- ja yhteiskuntapolitiikassa Sauli Niinistön ja sosialidemokraattien näkemykset voivat erota suurestikin toisistaan.

"Talous- ja hallituspolitiikassa presidentillä ei kuitenkaan ole valtaoikeuksia, eikä parlamentaarista perustuslakia kunnioittava Sauli Niinistö ole niihin puuttunut", Tuomioja sanoo.