Juha Sipilä IL:lle: Saa hakea henkilöä, joka harrastaa kovempaa itsekritiikkiä

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä toteaa Iltalehden haastattelussa käyvänsä koko ajan keskustelua itsensä kanssa siitä, miten on päästy eteenpäin.

– Olisin voinut reagoida toisin tähän Yle-asiaan, ja varmasti moniin muihinkin asioihin olisin voinut reagoida toisella tavalla, mutta isossa kuvassa olen tyytyväinen siihen, miten olemme päässeet eteenpäin.

– Luulen, että saa hakea henkilöä, joka harrastaisi kovempaa itsekritiikkiä, Juha Sipilä sanoo IL:lle.

Hän kiteyttää nyt arvostellun "yritysmäisen johtamisen" olevan sitä, että "saamme tehtyä sen mitä on sovittu".

– Ei se sen kummempaa ole. Pidetään paine projekteissa ja prosesseissa alkupäässä, jotta ei käy kuten viime hallituksessa, jossa tuli valtava paine ja hässäkkä loppuvaiheessa ja lopulta äänestettiin omia päätöksiä vastaan ja tilanne päättyi täydelliseen kaaokseen.

– Ei yritysmäiseen johtamiseen kuulu huoleton valmistelu, vaan huolellinen valmistelu on a ja o.

Juha Sipilän mukaan "tässä ympäristössä vaaditaan aika kovaa määrätietoisuutta, että ulkona olevasta kohinasta huolimatta mennään eteenpäin yhdessä valitulla tiellä, eli hallitusohjelmalla".

– Ja että se saadaan toteutettua, koska Suomen politiikan ongelma on ollut se, että ei ole kyetty tekemään uudistamista. Ja se uudistamisen vaikeus näkyy tässä julkisessa keskustelussa paineena minua ja hallitusta kohtaan tällä hetkellä.

Pääministeri sanoo uskovansa sataprosenttisesti, että hallitusohjelma saadaan toteutettua.

– Neljän miljardin säästöt on nyt toteutettu hallitusohjelman mukaisesti. Myös hallituksen keskeisin uudistus eli sote on lähtenyt hallituksen käsistä lausunnoille ja eduskuntakäsittelyyn.

– Olen tyytyväinen siihen, mitä hallitus on saanut aikaan. Vasta puolitoista vuotta on kulunut hallituksen neljän vuoden taipaleesta ja toimemme vastaavat sitä, mikä on hallitusohjelman iso kuva.