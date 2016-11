Rikoksentekijän maksettavaksi tulee rikosuhrimaksu

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeutta.

Maksulla vahvistetaan rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtion rahoitusta.

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Maksu määräytyy rangaistusasteikon perusteella riippumatta siitä, onko rikoksella uhria.

Maksun suuruus on 40 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta, ja 80 euroa, jos säädetty ankarin rangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta.

Pääosan rikosuhrimaksuista arvioidaan tulevan liikennerikoksista. Liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi katsotusta ylinopeudesta rikosuhrimaksu on 40 euroa. Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta maksu on 80 euroa.

Rikesakolla rangaistavista rikkomuksista ei määrätä rikosuhrimaksua.

Rikosuhrimaksun suorittamiseen ovat velvollisia myös oikeushenkilöt eli yritykset tai yhteisöt, jotka on tuomittu yhteisösakkoon. Yhteisösakkoja tuomitaan lähinnä työturvallisuusrikoksista. Oikeushenkilölle määrättävä rikosuhrimaksu on 800 euroa.

Rikosuhrimaksu määrätään rikosasian käsittelyn yhteydessä eikä siihen liity harkintaa. Maksu määrätään myös rikoksista, joita ei käsitellä tuomioistuimessa. Tällöin maksun määrää poliisi tai syyttäjä sakon antamisen yhteydessä. Jos asia käsitellään oikeudessa, tuomioistuin määrää rikosuhrimaksun rangaistukseen tuomitessaan. Maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta vain samalla kuin varsinaiseen rangaistukseen.

Rikoksentekijöiltä perittävän maksun tarkoituksena on vahvistaa valtion rahoitusta rikoksen uhrien tukipalveluihin. Maksulla kerätyistä varoista on arvioitu kertyvän uhrien tukipalveluihin käytettäväksi noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa.