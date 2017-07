Tulli varoittaa erittäin vaarallisesta lääkeaineesta: pelkkä käsittely voi johtaa kuolemaan

Tulli pitää mahdollisena, että karfentaniilia myydään muuna huumausaineena Suomessa.

Karfentaniili on fentanyylien ryhmään kuuluva, laboratorio-oloissa valmistettu synteettinen opioidi. Sitä käytetään laillisesti eläinlääkkeenä esimerkiksi suurten eläinten tainnuttamiseen.

Aine on vaikutuksiltaan vahvin tunnettu opioidi, jopa 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampaa, ja tästä syystä väärinkäytettynä erittäin vaarallinen. Ihmiselle turvallista käyttöannosmäärää ei käytännössä voida annostella, koska aikuisen ihmisen tappava annos karfentaniilia on noin 0,03 milligrammaa. Esimerkiksi aikuisen ihmisen tappava annos heroiinia on 30 milligrammaa ja 1 000 kertaa morfiinia voimakkaamman fentanyylin noin 3 milligrammaa.

Tulli varoittaa tiedotteessaan, että pelkkä karfentaniilin käsittely voi johtaa kuolemaan.

Tullin mukaan karfentaniilia myydään muuna huumausaineena sen edullisen hankintahinnan takia. Tukkueränä verkkokaupasta karfentaniilia saa kilon muutamalla tuhannella eurolla. Pimeillä kauppapaikoilla netissä myytynä karfentaniilin tukkumääristä saa noin tuhatkertaisen tuoton.