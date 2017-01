Pienpanimot: Tulli haluaa kaataa jälkiveroilla kotimaisia pienpanimoja

Lammin Sahdin toimitusjohtaja Pekka Kääriäisen mukaan Tulli on antanut kolmen vuoden ajalta pienpanimoille mätkyjä riippumattomuuden puutteen vuoksi.

Yhtiöiden saamien tietojen mukaan Tulli on lähettänyt samanlaiset laskut yhteensä 5-6 pienpanimolle. Valmisteveroa kantanut Tulli katsoo, etteivät ne ole täyttäneet lain tarkoittamaa riippumattomuuden määritelmää ja siksi eivät ole oikeutettuja valmisteveron huojennukseen, joka on 10-50 prosenttia panimon koosta riippuen.

Osalle panimoista jälkiverot voivat merkitä jopa toiminnan lopettamista.

Verorangaistuksen keskipisteessä on Lammin Sahti Oy:n suurin yksittäinen omistaja (noin 40 %:n omistusosuudella) ja toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen Pekka Kääriäinen. Lammin Sahti omistaa puolestaan hieman yli 12 prosenttia (vuodesta 2014 alkaen) ja Pekka Kääriäinen henkilökohtaisesti 7 prosenttia Rakuuna Olut Oy:stä eli Bryggeri Helsingistä.

Kääriäinen on toiminut Rakuuna Olut Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2009 alkaen ja on ollut sen hallituksen jäsen vuoteen 2014 saakka. Rakuuna Olut Oy omisti Turun Panimo Oy:stä (paremmin tunnettu Panimoravintola Kouluna) 4,7 prosenttia vuoden 2013 loppuun asti. Kääriäinen on toiminut myös Turun Panimon hallituksen puheenjohtajana vuosina 2004-2014.

Kääriäisen mukaan kaikki mainittu on ollut Tullin tiedossa jo vuosikausia, eikä se ole puuttunut ohjeistuksellaan siihen.

Kääriäinen hämmästelee pienpanimoille lähetettyjä jälkiverolappuja. Hänen mukaansa Tullin toiminta on vailla direktiivin, lain, lainsäätäjän ja tullin oman ohjeistuksen tukea.

Tullin mainitsemaa riippumattomuuden käsitettä ei ole muutettu 1.1.1995 jälkeen. Päinvastoin aiemmissa tarkennuksissa käsitettä tarkennettiin siten, että pienpanimot voivat tehdä monipuolista yhteistyötä muun muassa hankinnoissa, markkinoinnissa ja jakelussa. Silti Tulli on toiminut epäloogisesti uusia takautuvia veropäätöksiä tehdessään.

Suora lainaus Tullin päätöksestä: "Varsinaisen käytännön muodostuminen on voitu vasta viime aikoina aloitta konkreettisten tilanteiden tultua ilmi eikä Tulli ole siten voinut edes antaa erillistä ohjetta oikeudellisen ja taloudellisen riippumattomuuden arviointiin liittyvistä seikoista."

– Tämän siis Tulli myöntää kirjallisesti, miten se voi meitä laskuttaa takautuvasti? Luottamuksen suoja yrittäjillä, onko sitä? Tätä voi tapahtua "banaanivaltioissa" ja kuulemma Venäjällä, mutta nyt siis meilläkin. Tutkimusten mukaan Suomessa on maailman paras hallinto ja Suomi on maailman kolmanneksi paras maa lallisuusperiaatteen noudattamisessa. Että sillä lailla, Kääriäinen hämmästelee.

Hänen mukaansa Tullin päätöstä voi vain ihmetellä myös siksi, että Suomessa on aikaisempi vastaavanlainen tapaus. Silloin oli kyse Lappeenrannan Panimon vähemmistöosakkaasta, joka oli suuryhtiö Hartwall.

– Tullissa on sangen lyhyt miesmuisti, sillä Korkein hallinto-oikeus teki päätöksen, jonka mukaan suurpanimolla sai olla jopa 20 prosentin osuus pienemmästä. Tästä huolimatta Tulli on ottanut asiakseen ryhtyä nyt raskaisiin toimenpiteisiin todellisia mikroyrityksiä vastaan.

Lammin Sahdilta Tulli vaatii vuosilta 2013-14 yhteensä 110 000 euroa. Bryggeri Helsingiltä vaaditaan vuosilta 2013-15 yhteensä 200 000 euroa. Näille vaatimuksille yhtiöt hakevat toimenpidekieltoa, kunnes hallinto-oikeus on käsitellyt asian.