Suomalaismies salakuljetti 320 kiloa nuuskaa ja myi ne postitse

Tullin esitutkinnan perusteella suomalaisen mieshenkilön epäillään salakuljettaneen Ruotsista noin 320 kiloa nuuskaa ja myyneen maahantuodun nuuskan pääasiassa postiennakkolähetyksinä.

Vältettyjen valmisteverojen määrä on noin 118 000 euroa.

Miehen epäillään tuoneen nuuskaa kaupallisessa tarkoituksessa Ruotsista Tornion kautta Keski-Suomeen. Salakuljetus on tapahtunut syksyn 2014 ja marraskuun 2015 välisenä aikana 19 eri kerralla.

Epäilty on myynyt henkilöautoissa maahantuomansa nuuskan edelleen pääasiassa postiennakkolähetyksinä ja lähettänyt nuuskaa eri puolelle Suomea. Postiennakkolähetysten määrä oli yhteensä yli 200.

Yli 60 nuuskan ostajaa kuultu

Tullin esitutkinnan aikana on ollut pidätettynä ja vangittuna yksi suomalainen mieshenkilö. Nuuskan salakuljetustapausta on hänen osaltaan tutkittu törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena. Lisäksi tutkinnan aikana on kuultu yli 60 nuuskan ostajaa epäiltyinä lievästä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä.

Tapaus on siirtymässä syyteharkintaan Sisä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Elokuussa 2016 voimaan tulleen tupakkalain mukaan yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda mukanaan yhteensä enintään kilon nuuskaa. Nuuskaa ei saa myydä Suomessa.