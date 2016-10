Tulli keskittää autoverotuksen asiakaspalvelun Helsinkiin

Niin ikään autoverotuksen henkilökohtainen asiakaspalvelu päättyy Maarianhaminan tullissa 31. lokakuuta. Vuoden 2016 loppuun asti Maarianhaminan tulliin voi kuitenkin jättää autoverotukseen liittyviä asiakirjoja sekä sieltä voi saada autoverotuslomakkeita ja niiden täyttöohjeita. Autoverotuksen sähköiset palvelut ovat myös asiakkaiden käytettävissä.

Muutokset Maarianhaminan autoverotuksen asiakaspalvelussa eivät aiheuta henkilöstövähennyksiä.

Henkilökohtaista autoverotusneuvontaa Tulli tarjoaa Helsingissä, Pasilassa ja puhelinpalvelun kautta joulukuun 2016 loppuun asti.

Autoveroasiointi tapahtuu nykyisin lähes kokonaan niiden kautta. Sähköisen autoveroilmoituspalvelun käyttöaste on yli 80 prosenttia vain puoli vuotta palvelun käyttöönoton jälkeen. Myös sähköinen käyttöönottoilmoituspalvelu Suomeen rekisteröitävästä ajoneuvosta on löydetty hyvin, ja sen käyttöaste on yli 95 prosenttia kaikista käyttöönottoilmoituksista.

Vuoden 2017 alusta alkaen tietoa ja neuvontaa auto- ja valmisteverotuksesta annetaan Verohallinnon Vero.fi-palvelussa ja puhelinneuvonnassa. Lisäksi Verohallinto palvelee vuoden 2017 alusta alkaen autoverotusasiakkaita Vantaan Myyrmäessä kahtena päivänä viikossa. Autoverotuksen sähköiset palvelut säilyvät ennallaan, ja ne ovat 1.1.2017 alkaen löydettävissä Vero.fi-palvelun kautta.