Timo Soini HS:lle: Suomi ei ole tehnyt yhtään kielteistä päätöstä Buk-ohjuskokeista

Ulkoministeri Timo Soini kertoo Helsingin Sanomille Suomen toimineen oikein antaessaan virka-apua hollantilaistutkijoille Itä-Ukrainan lentoturman selvittämisessä.

– Tietysti se, että se Hollannista vuosi, oli harmillista. Tämä vaikeuttaa aina asioiden asiallista hoitoa, hän sanoo.

Tieto Suomen osallistumisesta tutkintaan tuli julki Hollannin mediassa.

Birminghamissa Britannian konservatiivipuolueen puoluekokoukseen osallistuva ulkoministeri ei usko, että ohjuskokeista noussut mediakohu on haitaksi Suomen maineelle.

Hänen mukaansa asian ydin on se, että oikeusapua annetaan, kun rikollisessa teossa on kuollut yli 300 ihmistä. Soinin mukaan Suomi ei ole tehnyt yhtään kielteistä päätöstä asian suhteen. Soinin mukaan on tärkeää, että asioiden luottamuksellisuudesta pidetään kiinni.

Timo Soini sanoo keskustelleensa asiasta Hollannin ulkoministerin Bert Koendersin kanssa.

– Hän pahoitteli asiaa ja kertoi, että heidän viranomaistahonsa lausuu asiasta. Ja hehän lausuivat ja pahoittelivat ja pistivät toimittajien syyksi osan asiaa, kun yleensä aina käy.

Niin kutsutussa ohjuskohussa on kyse kaksi vuotta sitten Itä-Ukrainassa alas ammuttuun Malaysian Airlinesin MH17-lentoon liittyvästä kansainvälisestä rikostutkinnasta.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomi avusti tutkintaa ainakin räjäyttämällä yhden sen halussa olleista venäläisistä Buk-ohjuksista ja toimitti sen sirpaleita tutkijoille. Jo aiempi lentoturmatutkinta osoitti, että kone pudotettiin Buk-ohjuksella. Turmatutkinnassa ei kuitenkaan pyritty selvittämään, kuka ohjuksen ampui.

Rikostutkijaryhmä julkaisi hiljattain raporttinsa. Sen mukaan matkustajakoneen ampui alas Venäjältä Itä-Ukrainan separatistialueelle tuotu ja sieltä takaisin Venäjälle toimitettu BUK-ohjusjärjestelmä. Verkkouutiset kertoi raportista tässä.