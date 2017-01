Timo Soini iloitsee terrorismitarkoituksessa ulkomaille matkustamisen kriminalisoinnista

– Perussuomalaisella puolueella on historiassa ensimmäistä kertaa merkittävää vaikutusvaltaa. Vain hallituksen kautta on mahdollista viedä läpi suomalaisten kannalta kaikkein tärkeimpiä valtakunnallisia muutoksia ja uudistuksia. Tätä ei pidä ylenkatsoa. Puolueella pitää olla kanttia puolustaa omia saavutuksia ja läpi ajamia asioita. Vaihtoehto on hallituksen kaatuminen ja todennäköiset uudet vaalit. Se olisi huono tulema sekä Suomen että perussuomalaisten kannalta. Ja tässä järjestyksessä, Timo Soini sanoi puolueensa piirijohtajien kokouksessa lauantaina.

Hänen mukaansa eräs harmillinen asia perussuomalaisten näkökulmasta on se, ettei tieto tehdyistä asioista aina kulje perille saakka.

Esimerkiksi Soini nosti päätöksen, joka on "jäänyt lähes olemattomalle mediahuomiolle".

– Rikoslakiin tehtiin muutos, jossa ulkomaille matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten kriminalisoitiin. Autojen seurantajärjestelmien torppaaminen sentään noteerattiin paremmin, iloitsi Soini.