Donald Trumpin twiitit kääntyvät Twitterissä espanjaksi suomalaisvoimin

Käännöspalvelu Transfluent kertoo kääntäneensä presidentti Barack Obaman twiittejä espanjaksi jo viisi vuotta sitten ja saavutti suurta suosiota. Nyt kun Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump näyttää ottaneen Twitterin pääasialliseksi viestintävälineekseen, on Tranfluent päättänyt alkaa kääntää myös Trumpin twiittejä.

"Meillä on käytössämme valtava määrä kääntäjiä, ja jo valmiiksi tarvittava teknologia lähes reaaliaikaiseen Twitter-feedin kääntämiseen. Päätimme siis, että päivän hyvänä työnä tarjoamme Trumpin Twitter-tilin espanjaksi, jotta koko USA:n ja Meksikon latinoväestö pääsee presidentin kirjoittelusta nauttimaan, tai sitä kauhistelemaan", yhtiön verkkosivuilla kirjoitetaan.

Transfluent kirjoittaa kääntävänsä twiitit aluksi vain espanjaksi, mutta "mikäli Trump onnistuu saamaan isompaa konfliktia aikaan vaikka Kiinan tai Iranin kanssa, pystymme nopeasti laajentamaan valikoimaa myös kiinaksi ja farsiksi."

Käännöstoimisto lupaa tehdä käännöksistä tarkkoja ja puolueettomia, suoria kopioita. He korostavat, että toimivat "pro bono" eikä toiminnan taustalla vaikuta poliittisia puolueita tai minkään valtion edustajia.

Donald Trumpin espanjankielinen Twitter-tili on @DJT_ES, ja yhtiö kääntää sinne kaikki @realDonaldTrump ja @POTUS -tilien twiitit. Tili on jo toiminnassa ja tällä hetkellä twiittejä on 13 kappaletta. Käännökset ovat Trumpin käyttämiä tyylikeinoja myöten täydellisiä kopioita: myös caps lockilla kirjoitetut sanat kääntyvät twiitteihin sellaisinaan.