Autokoululiitto: Trafi on lähettänyt aiheettomia uhkauskirjeitä ajokortin suorittaneille

Liikenteen valvova viranomainen Trafi on lähettänyt 8 000:lle ajokortin suorittaneelle henkilölle muistutuskirjeen, jossa kerrotaan asiakkaan unohtaneen toimittaa harjoittelu- ja syventävän vaiheen todistuksen viranomaiselle, kertoo Autokoululiitto.

Kirjeessä uhataan, että mikäli asiakas ajaa autoa, poliisi määrää hänet ajokieltoon.

Trafin lähettämä muistutuskirje aiheesta on Autokoululiiton mielestä erittäin hyvä ajatus, mutta nyt se on aiheuttanut tarpeetonta hämmennystä joidenkin oppilaiden kohdalla, sillä osa on saanut kirjeen aiheettomasti.

Ajokortin suorittaneen on toimitettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen todistus Ajovarman palvelupisteeseen kahden vuoden kuluttua ajokortin saamisesta. Autokoulut tekevät usein toimituksen asiakkaan puolesta, mutta joissain tapauksissa oppilaat toimittavat todistukset myös itse Ajovarmaan.

– Trafin lähettämä muistutuskirje on tottakai hyvä asia, mutta nyt on tullut ilmi, että Trafi on lähettänyt huomautuksia myös niille, joiden todistukset on toimitettu asianmukaisesti Ajovarmaan. Tämä virhe löytyy siis viranomaisten omasta järjestelmästä, toteaa Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi liiton tiedotteessa.

Autokoulualaa koskeva lainsäädäntö on ollut poukkoilevaa viimeisen kolmen vuoden ajan, ja alalla alkaa liiton mukaan mitta täyttyä liian hätäisesti ja kiireellä tehdyistä lakimuutoksista. Autokouluissa saadaan jatkuvasti korjata päätöksistä aiheutuneita epäselviä asiakastilanteita.

– Tämäkin uutinen on seurausta siitä, että lyhytaikaisesta ajokortista päätettiin luopua ja siirryttiin pitkäaikaiseen ajokorttiin. Sinänsä hyvä ajatus, mutta tämä ajokorttihan ei todellisuudessa ole pitkäaikainen. Pitkäaikainen ajo-oikeus syntyy vasta, kun asiakas on käynyt harjoittelu- ja syventävän vaiheen autokoulussa ja toimittanut todistuksen viranomaiselle. Päätöksellä aiheutettiin vain ja ainoastaan lisää hämmennystä asiakkaalle, Jokilampi arvioi.