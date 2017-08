Sauli Niinistö kertoo Donald Trumpin sanomasta: Kun yhteys on auki, se pysyy auki

WASHINGTON D.C. Presidentti Sauli Niinistö tapasi vuorokautta USA:n presidentti Donald Trumpin kohtaamisensa jälkeen suomalaisia tiedotusvälineitä. Presidentti Niinistö kertoi vaikutelmiaan maanantain historiallisesta tapaamisesta Valkoisessa talossa.

Hänen mukaansa "oli varsin helppo muodostaa keskusteluyhteys - en tarkoita että minä olisin sitä yksin ollut muodostamassa, vaan vuoropuhelun myötä sellainen hyvin nopeasti syntyi, jossa voi asiansa sanoa ja keskustelu käy varsin avoimeksi ja selkeäksi".

– Hän myös sitten totesi, että kun yhteys on auki, se myös pysyy auki. Tämä on tietysti meille varsin arvokas asia, Sauli Niinistö kertoi.

Presidentin mukaan Suomessa on nähty kovasti päänvaivaa siitä, mikä oli syy USA:an kutsun takana ja "miten se kättely sujuu".

– Eivät nämä ole niin, sanoisiko, detaljoituja asioita nämä kansainväliset suhteet. Otaksuisin että jonkinlainen kokonaisarviointi täällä Yhdysvalloissa on tehty - nimenomaan arktisen yhteistyön puitteissa - siitä, että tavataanko vai ei. Ihan samalla tavalla kuin me Suomessakin teemme sellaista kokonaisarviointia siitä että mikä mahdollinen hyöty siitä sitten on ja mitä asioita saadaan sillä tavalla eteenpäin. En siis nostaisi mitään erityistä syytä.

Myyjäpuoli ja ostajapuoli

Sauli Niinistö nimitti hävittäjäkauppasekaannusta Donald Trumpin taholta "myyjäpuolen kauppamiehen puheenvuoroksi". Siinä hänen mukaansa oli "vähän toiveiden ja menneiden summaa".

– Myyjätaholta, jota hänkin tässä taisi edustaa, hyvin helposti käy niin että menneet ja tulevat toiveet ikään kuin sekoittuvat. Siitähän siinä oli kysymys, presidentti kuvaili.

– Presidentti Trumpille ei ollut mitenkään epäselvää se, että meidän koko hävittäjähankintamme on aivan alkutekijöissään. Siinä suhteessa ei nyt ole minkäänlaista kunnon valmistelutyötä vielä tehty. Eikä siitä ole tällä pienintäkään epäselvyyttä.

– En nyt todellakaan myyjätahon kauppamiehen puheisiin kiinnittäisi kovin paljon huomiota. En ole kiinnittänyt kovin paljon huomiota siihen, että ostajapuolellakin, siis Suomessa, muutama poliitikko näyttää vetäneen aika reippaita ennakkolinjoja siitä, että Ruotsistahan se (hävittäjähankinta) pitää tulla. Nämä nyt ovat sellaisia puheita.

Donald Trumpin sanoma Suomen hävittäjistä "yhtenä asiana joka tapahtuu on että ostatte suuria määriä hienoja F18-hävittäjiämme" löytyy tästä Verkkouutisten jutusta.

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen on katsonut, että presidentin olisi pitänyt heti oikaista Trumpin lausunto.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Vanhanen "on niitä harvoja, joka ehkä haluaa ymmärtää asian väärin".

– Toistan, että ei siitä kenellekään asioita tuntevalle voi jäädä minkäänlaista väärää kuvaa. Ei täällä (USA:ssa), eikä muuallakaan, presidentti Niinistö sanoi.

Vanhasen haluamasta selvityksestä kysyttäessä presidentti vastasi, että "hänen täytyy sitten pyytää selvitys siitä myyjäpuolen kauppamieheltä, että mitä on tarkoitettu".

– En ole kiinnittänyt huomiota ostajapuolen päättäjiin, jotka ovat jotain ennakkoon ja lausuneet. Ja Vanhanen taitaa kuulua siihen joukkoon. Vaikka tietysti ostajapuolen päättäjien lausunnoilla on monikymmenkertainen merkitys verrattuna myyjäpuolen, kauppiaan, lausuntoon.

– Kerroin että meillä ei ole minkäänlaista käsitystä vielä siitä mihin suuntaan, kuinka paljon me ostamme ja milloin me ostamme. Se tuli hänelle (Trumpille) aivan selväksi.