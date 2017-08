Vihreät on valmis tukemaan tiedustelulakeja

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto sanoo odottavansa hallituksen esitystä tiedustelulaeiksi.

– Emme tiedä, olisivatko uudet lait auttaneet tämän iskun estämisessä. Tiedustelulait on joka tapauksessa tehtävä, sillä Suomi on asiassa jo jäljessä muuta maailmaa. Lakeja säätäessä - surunkin keskellä - on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että emme uhraa suomalaisia arvoja pelolle, hän kirjoittaa facebook-päivityksessään (alla).

Aallon mukaan vihreät on valmis viemään tiedustelulakeja eteenpäin, jos lakipaketissa suojataan ihmisten oikeusturva ja yksityisyydensuoja.

– Poliisi on avainasemassa ihmisten turvallisuuden takaajana. Turun terrori-iskun tekijästä oli annettu vihje suojelupoliisille jo aiemmin. Meidän on varmistettava, että poliisilla on riittävät voimavarat tutkia tällaisia vihjeitä ja tehdä tarvittavat toimenpiteet. Tähän on vain yksi lääke: Poliisin resursseja on lisättävä, Aalto kirjoittaa.

Puheenjohtajan mukaan terroristeille on myös tehtävä selväksi, ettei Suomi horju.

– Heidän tavoitteensa on rikkoa arkemme turvallisuudentunne ja yhteenkuuluvuus. He haluavat kylvää pelkoa ja vihaa, jotta kääntyisimme toisiamme vastaan. Emme saa antaa periksi. Yhteiskuntamme vahvuus kumpuaa vapaudesta, tasa-arvosta ja lähimmäisistämme huolehtimisesta.