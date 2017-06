"Kun hän julisti vallankumousta konekiväärillä..." - Rkp:ssa kiistelty tulevasta presidenttiehdokkaasta

Rkp on ensi viikonvaihteessa valitsemassa presidenttiehdokkaakseen Nils Torvaldsin, 71. Hän oli aikanaan pitkään SKP:n jäsen ja myös kommunistipuolueen keskuskomitean jäsen.

Nils Torvaldsin tulo Rkp:een on puolueessa jo pitkään ollut laajalti hyväksytty asia. Hän on kahdesti saanut eurovaaleissa suuren äänimäärän. Presidenttiehdokkuus ei kuitenkaan ole sujunut soraäänittä. Keskustelua siitä on käyty muun muassa Hufvudstadsbladetissa.

Hufvudstadsbladetin pääkirjoituksessa 27.5.2017 vedottiin, että on uskottava siihen, että ihmiset voivat muuttua.

Vantaalainen Peter Elg kirjoitti, ettei presidentillä saisi olla raskasta poliittista taakkaa. Hän viittasi Hbl:n juttuun 17.5.2017, jonka valokuvassa nuori Nils Torvalds esiintyi konetuliaseen kanssa.

Espoon Rolf Zachariassenin mukaan Torvalds tuomittaessa pitäisi samaan aikaan tuomita Björn Wahlroos.

Entinen Rkp:n kansanedustaja Jutta Zilliacus kirjoitti Hbl:n yleisönosastolla mieluummin vapauttavansa kuin tuomitsevansa. Zilliacuksen mukaan hän ei näe Nils Torvaldsin ehdokkuudessa ongelmaa, mutta huomautti, että on myös ymmärrettävä niitä, jotka ovat kokeneet suomalaisen stalinistiaallon.

Helsinkiläinen Gunilla Malm otti kantaa Hufvudstadsbladetin yleisönosastossa otsikolla Kaikki eivät hyväksy takinkääntöä. Malm totesi Torvaldsin katsovan, että nyt keskitytään hänen "nuoruudensyntiinsä", mutta se kesti Malmin mukaan 15 vuotta.

– Kun Nils Torvalds 1968 julisti vallankumousta konekiväärillä, oli hän vanhempi kuin isäni oli kun hän opiskelun sijaan joutui sotaan 1939, Gunilla Malm kirjoitti.

– On voitava löytyä presidenttiehdokkaita, jotka eivät koskaan ole olleet niin historiattomia harkitsemattomia "vihaisia nuoria", että he olisivat olleet tekemässä maanpetosta, hän totesi 1960-luvun sukupolvikapinasta sodan käyneitä vanhempiaan vastaan.

Espoolainen Anna Gripenberg katsoi HBL:n yleisönosastolla, että Nils Torvalds on saanut kärsiä 30 vuotta nuoruudensynnistään, mutta ettei häntä kuitenkaan voi ottaa vakavasti presidenttiehdokkaana. Gripenbergin mukaan kaikki hänen tuttavansa tulevat äänestämään Sauli Niinistöä.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kirjoitti tiistai-iltana twitterissä, että Verkkouutisten tästä löytyvä tiistain 6.6.2017 juttu Nils Torvaldsin kommunistitaustasta oli likasankojournalismia.

Verkkouutisten jutussa haastateltiin Rkp:n varapuheenjohtaja Anders Adlercreutzia. Hän sanoi kysymysten asiasta olevan oikeutettuja, mutta "hänen (Torvaldsin) viime vuosikymmenien poliittiset tekonsa osoittavat, että hän ei ole asioista samaa mieltä enää".