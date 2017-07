SDP:n Pilvi Torsti HS:ssä: Korkeakoulututkintojen ei tule keskittyä samoille ihmisille

SDP:n tuorein kansanedustaja Pilvi Torsti sanoo Helsingin Sanomille kannattavansa korkeakoulututkintojen määrän rajoittamista. Nasima Razmyarin tilalle eduskuntaan noussut Torsti pitää EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille asetettuja lukukausimaksuja perusteltuina.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valtiosihteerinä työskennelleen Torstin mukaan suomalaisille ja eurooppalaisille tulee taata maksuton korkeakoulutus, mutta maksuttomien samantasoisten tutkintojen määrää pitäisi rajoittaa.

”Kuinka monta tutkintoa me ajattelemme voida tarjota? Sivistys on parasta pääomaa, mitä voi olla, mutta onko rajaton määrä tutkintoja, mitä yhteiskunta takaa, sitä pitää miettiä”, Torsti sanoo HS:lle.

”Jos yhdellä on neljä tutkintoa, niistä kolme ei ole jollakulla muulla. Suomen koulutustason nousu on tavoite, ei se, että tutkinnot keskittyvät samoille ihmisille. Meillä on ollut tulppa korkeakouluihin pääsyssä jo pitkään”, hän lisää.

Torsti myöntää, että maksuttomien tutkintojen määrän rajoittaminen ei ole välttämättä oikeampi keino opiskelupaikkojen takaamiseksi kuin esimerkiksi kiintiöt uusille opiskelijoille.

”Pitää harkita, olisiko vaikkapa täydennyskoulutus parempi tapa, kun työttömyys johtaa alan vaihtoon. Koulutuksen järjestäjiä pitää tässä haastaa enemmän. Ei ole välttämättä yksilöllekään mielekästä tehdä täysin uutta tutkintoa”, hän sanoo.