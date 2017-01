HU: Poliisi haluaa automaattista nopeusvalvontaa tiheällä tolppavälillä - "ihmiset oppivat"

Tutkimus kertoo kameravalvonnan rauhoittaneen Kehä 1:n liikennettä ja vähentäneen erityisesti suuria ylinopeuksia ja onnettomuuksia.

Peltipoliisien tiheä tolppaväli olisi poliisin mukaan tervetullut myös muille vastaaville isoille teille.

"Teille, joissa on pitkät automaattitolppien välit, kannattaisi miettiä, aiheuttaako se epätasaista virtaa. Näin tiheällä jaksolla nopeudet laskivat ja liikennevirrat olivat erittäin tasaisia", poliisitarkastaja Heikki Ihalainen poliisihallituksesta sanoo Helsingin Uutisille.

"Kun valvontapisteitä on tarpeeksi tiheässä, ihmiset oppivat, että tie on automaattivalvottu ja nopeuksia on noudatettava jatkuvasti".

Ihalaisen mukaan "kun on tällainen tie kuin Kehä I on, niin ei sinne voi edes mennä pysäyttämään autoja. Tie ruuhkautuu heti, eikä siellä ole edes sellaisia kohtia, joissa autoja voitaisiin pysäyttää turvallisesti".