Puolet suomalaisista tekee töitä kesälomallakin

Säännöllisesti työhön liittyvät puhelut ja sähköpostit hoitaa lomansa aikana joka viides työntekijä. Suurin osa lomanviettäjistä ei koe tarpeelliseksi irrottautua sosiaalisesta mediasta loman aikana.

Tulokset selviävät viestintätoimisto Riannon toukokuussa teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1042 työssäkäyvää suomalaista.

Joka kolmas työssäkäyvä suomalainen kertoo lomailevansa heinäkuussa yhteen putkeen. Seuraavaksi suosituin lomakuukausi on elokuu ja kolmantena tulee kesäkuu. Pätkissä pitkin kesää loman aikoo viettää joka kolmas.

Täydellistä irtiottoa tämä ei kuitenkaan tarkoita. Suomalaisista jopa 56 prosenttia kertoo tekevänsä ainakin jossain kohtaa lomaa töitä. Joka päivä ja viikoittain töihin paneutuu joka viides.

– Näiden lukujen valossa näyttää siltä, että emme me suomalaiset olisi tarvinneet kiky-sopimuksia annettuina. Olemme sen verran vastuuntuntoisia, että pidämme huolta Suomen kilpailukyvystä oma-aloitteisestikin. Lomien aikana töitä ei tehdä työnantajan painostuksesta. Vain yhdeksän prosenttia vastaajista kertoo työnantajan esittäneen toiveen vastata puheluihin ja sähköposteihin vastaamisesta loma-aikana, tuloksista kertoo viestintätoimisto Riannon toimitusjohtaja Riitta Auvinen.

Puhelin pirisee ja sähköposti kulkee

Kesälomalle pakataan mukaan sekä puhelin että tietokone. Suomalaisista 75 prosenttia pitää puhelimensa auki koko loman ajan. Tietokonetta käyttää säännöllisesti joka toinen.

Työpuhelut hoidetaan lomallakin. Kaikkiin työpuheluihin vastaa joka toinen ja töihin liittyvät sähköpostit hoitaa 45 prosenttia vastaajista.

Sen sijaan työpaikan some-kanavat painuvat unholaan kesäauringon paisteessa. Työssäkäyvistä suomalaisista 69 prosenttia ei seuraa lomalla oman työpaikkansa sosiaalista mediaa lainkaan.

– Työnteossa loman aikana on kaksi puolta. Hyvä ja huono. Hyvää on se, että lomaltapaluustressi vähenee, kun meili ei pullistele hoitamattomia tehtäviä. Tämä palvelee erityisesti sitä neljännestä, joka kertoo, että heillä ei ole lomasijaista ja työt odottavat, kun arki koittaa ja lomalta palataan takaisin työn ääreen. Huono puoli on tietysti se, että lomalla ei lomailla, eikä näin ollen päästä täydellisesti rentoutumaan ja latautumaan syksyn koitoksiin. Voi olla että lomaton loma kostautuu jossain kohtaa loppuvuotta väsymyksenä ja monella jopa uupumuksena, Auvinen pohtii.

Ei tarvetta some-lomaan

Vaikka työpaikan some jätetään syrjään kesälomalla, niin henkilökohtaisesti käyttö ei vähene laajamittaisesti. Suomalaisista 58 prosenttia kertoo, että ei näe mitään syytä pitää taukoa sosiaalisesta mediasta tulevilla vapailla.

Vastaajista vain 15 prosenttia vähentää somen käyttöä rauhoittaakseen ajatuksia.

Loma-ajan lisääntynyt vapaa-ajan määrä ei myöskään tuo lisää some-käyttöä. Vain neljä prosenttia kertoo, että sosiaalisen median kanavien käyttö lisääntyy loman aikana.

Facebookissa liikkuu lomallakin joka toinen suomalainen. Lomakuukausien ulkopuolelle verrattuna käyttö vähenee vain muutaman prosenttiyksikön.