K-U: Tiskikone hajosi heti, korjaaminen uutta kalliimpaa - takuu olikin "lähinnä markkinointikeino"

Järvenpääläisen Vanhankylän kartanon yrittäjä Lauri Ollari otti yhteyttä astianpesukoneen myyneeseen yritykseen sen jälkeen, kun laite oli hajonnut vain puolen vuoden käytön jälkeen, kertoo Keski-Uusimaa. Asiasta kertoo tässä Helsingin Uutiset.

Myyjä kertoi, että laitteen takuu on normaalisti 24 kuukautta mutta yritykselle vain kolme kuukautta. Laitteen korjaaminen olisi tullut Ollarille kalliimmaksi kuin uuden hankkiminen.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivosen mukaan takuuta ei ole pakko antaa lainkaan.

"Virhevastuusta sen sijaan määritellään laissa ja myyjä vastaa aina virheellisestä laitteesta. Kodinkoneiden normaali käyttöikä on selvästi puolta vuotta pitempi, minkä vuoksi pesukoneessa on todennäköisesti ollut virhe, ellei ostaja ole omalla toiminnallaan aiheuttanut rikkoontumista. Ostajan pitäisi reklamoida myyjää, jonka vastuulla on ensisijaisesti korjata tuote tai vaihtaa se", Toivonen sanoo Keski-Uusimaalle.

Hänen mukaansa takuu on lähinnä markkinointikeino.

– Juridisesti sillä on merkitystä silloin, kun pitää miettiä, onko tuotteessa ollut virhettä vai ei. Takuuaikana myyjä voi vapautua vastuusta vain, jos hän voi näyttää, että ostaja on käyttänyt laitetta väärin. Muussa tapauksessa ostajalla on velvollisuus näyttää, että laitteessa on ollut virhe ostettaessa.