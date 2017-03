Demaridosentti LM:lle: Tällainen gallup vaarantaisi toteutuessaan Antti Rinteen aseman

Tampereen yliopiston valtio-opin dosentti ja Sdp:n kuntapoliitikko Pertti Timonen on Lännen Median haastattelussa yllättynyt Sdp:n kannatuksen laskusta. Sitä mittasi Ylen maaliskuun kysely.

"Sdp sai viime kuntavaaleissa historiansa heikoimman tuloksen, 19,6 prosenttia. Jos tästä vielä mennään alaspäin, siinä on sellainen vaara, että aletaan taas keskustella Antti Rinteen asemasta", valtio-opin dosentti Pertti Timonen sanoo muun muassa Lapin Kansassa.

Timonen aprikoi, ovatko jo sosiaalidemokraatteihin siirtymässä olleet kannattajat palanneet perussuomalaisten kannattajiksi puheenjohtaja-asian julkisuuden takia.

Sote on Pertti Timosen mielestä vaaliteema, joka ei ole ehkä puhutellut kansalaisia.

"Sote on on niin monimutkainen, ettei rivikansalainen saa siitä oikein mitään selvää. Se on aivan väärä vaaliteema, koska sen lainsäädännöstä päättää eduskunta ja toteutuksesta päättävät myöhemmin maakunnat".