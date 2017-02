Rakentaminen keskittyy edelleen Uudellemaalle

Rakentamiseen myönnetyissä luvissa on Tilastokeskuksen mukaan ollut viime vuosina selvää alueellista eriytymistä. Uudisrakentamisen hankkeet keskittyvät erityisesti Uudellemaalle.

Koko viime vuoden aikana Suomessa myönnettiin rakennuslupakuutioita 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä julkisille palvelurakennuksille että teollisuus- ja varastorakennuksille myönnetty lupakuutioiden määrä kasvoi, mutta liike- ja toimistorakennuksille myönnettiin vähemmän rakennuslupakuutioita kuin edellisvuonna.

Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi edellisvuodesta 11,1 prosenttia ja painottui selvästi kerrostalorakentamiseen. Asuinhuoneistoille myönnetty lupamäärä kasvoi 20,9 prosenttia edellisvuodesta.

Kerrostalorakentamisen osuus koko asuinrakentamisesta on Tilastokeskuksen mukaan kasvanut muutaman vuoden ajan. Samaan aikaan asuinhuoneistoille myönnettyjen rakennuslupien lukumäärä on kasvanut ja asuinhuoneistojen keskikoko on pienentynyt.

Asuinrakentamisen volyymi kehittyi vuoden aikana muita luokkia suotuisammin, kasvua kertyi 15,8 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi samaan aikaan 11,1 prosenttia.

Rakennushankkeita aloitettiin 7,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asuinrakentamisen aloitukset ovat olleet ripeässä kasvussa jo kahden viime vuoden ajan.

Asuinrakentaminen yhä kasvussa vuoden lopulla

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin loka-joulukuussa 9,8 miljoonalle kuutiometrille, mikä oli 32,5 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kasvuun kuitenkin vaikutti Tilastokeskuksen mukaan erityisesti ajanjaksolle osunut yksittäinen suuri rakennushanke.

Asuinrakennuksille loka-joulukuussa myönnetty rakennuslupien kuutiomäärä oli 2,7 miljoonaa, mikä 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Talotyypeistä tosin vain asuinkerrostaloille myönnettiin rakennuslupia enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta niille kasvua kertyikin sitten 31,5 prosenttia.

Rakennuslupia myönnettiin loka-joulukuussa kaikkiaan 8 859 asunnolle. Määrä kasvoi 28,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Käynnissä olevan rakennustuotannon volyymi kasvoi loka-joulukuussa 10,7 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi ajanjaksolla 9,7 prosenttia ja muun rakentamisen 11,6 prosenttia.

Rakennushankkeita aloitettiin samaan aikaan tilavuudella mitattuna 17 prosenttia ja asuinrakennushankkeita 3,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.