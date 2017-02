Puolustusministeri: Perinteisen sodan mahdollisuus on palannut takaisin uhkavalikkoon

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Krimin valtaus keväällä 2014 on tärkein muutos Suomen toimintaympäristössä ja geostrategisessa asemassa.

Niinistö totesi, että sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella ovat lisääntyneet. Sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön alentunut.

– Perinteisen sodan mahdollisuus on palannut takaisin uhkavalikkoon. Tästä käytännön eurooppalaisena esimerkkinä Ukraina, Niinistö sanoi tänään puolustusselonteon tiedotustilaisuudessa.

Niinistö ei pitänyt Venäjää välittömänä sotilaallisena uhkana Suomelle.

– Venäjällä on kieltämättä kykyä uhata Suomea ja sillä on kaikki mahdollisuudet siihen, mutta en ole nähnyt sen poliittisessa johdossa tahtoa uhata Suomea. Päinvastoin meillä on säännöllinen, hyvä kahdenvälinen dialogi Ukrainan kriisistä huolimatta. Mutta tietenkin kaikkeen pitää varautua eikä pidä olla sinisilmäinen, Niinistö sanoi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ennemminkin idän ja lännen välisen jännitteen kasvaminen ja sotilaallisen varustautumisen lisääntyminen Itämeren piirissä tekevät Suomen toimintaympäristön arvaamattomaksi.

– Siksi konfliktin syttyminen Itämeren piirissä on mahdollisempaa kuin vuosiin tai vuosikymmeniin. Tämä on otettu selonteossa lähtökohdaksi, Orpo sanoi.