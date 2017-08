Kokoomuksen Timo Heinonen: Veteraanirahoja ei saa leikata

– Olemme monena vuonna nähneet miten valtiovarainministeriö leikkaa veteraanirahoja sosiaali- ja terveysministeriön esityksistä. Olemme niitä sitten korjanneet valtiovarainvaliokunnassa ja eduskunta on antanut useamman kerran myös lupauksen siitä, että rahoja ei enää leikata. Kuitenkin leikkauksia on aina esitetty, kertoo kansanedustaja Timo Heinonen, joka toimii myös eduskunnan budjettia käsittelevässä valtiovarainvaliokunnassa.

Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi kuntoutus- ja kotona asumisen tukipalveluiden määrärahoja korotettiin. Myös sotainvalidien haittaraja-astetta on laskettu.

– Emme enää tarvitse tällaisia jakolinjoja vaan kaikille veteraaneille ja sotainvalideille tulee taata ja varmistaa riittävä hoito ja apu. He kaikki ovat jo erittäin iäkkäitä ja jokaisen panos itsenäisyytemme varmistamiseksi on ollut suuri.

Vuosien 1939-1945 sotien veteraaneja on elossa enää vajaa 17 000 ja heistä sotainvalideja on 2 500. Keski-ikä on jo 92 vuotta. Sotaveteraaniliiton mukaan vuoden 2020 lopussa veteraanien määrä on 6 500 ja vuoden 2025 lopussa enää 1 200.

– Veteraanirahat tulee pitää oikealla tasolla suoraan elokuun budjettiriihessä. Veteraanit ovat liian vanhoja enää taistellakseen kuntoutusrahoistaan ja lisäksi he ovat taistelunsa jo käyneet. Nyt Valtiovarainministeriön tulee automaattisesti varmistaa rahat budjettiriihessä ilman leikkauksia, Heinonen vaatii.