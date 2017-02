LK: Turvapaikanhakijoille tehtiin turhaan miljoonilla euroilla verikokeita ja keuhkokuvia

Lapin Kansan mukaan turvapaikanhakijoiden terveystarkastuksiin on käytetty miljoonia euroja turhaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Thl) ohjeisti sairaanhoitopiirejä turvapaikanhakijoiden aallon alkaessa 2015. Turvapaikanhakijoille tuli tehdä terveyshaastatteluja ja terveystarkastuksia.

Vastoin Euroopan tautikeskuksen suosituksia ja aiempaa käytäntöä kaikilta saapuneilta aikuisilta piti ottaa myös keuhkokuva ja tutkia verikokein hiv, B-hepatiitti ja kuppa.

Lapissa tultiin eri tulokseen kuin Thl. Lapin vastaanottokeskusten koordinaatiolääkäri, LKS:n infektiotautien ylilääkäri Markku Broas sanoo heidän korostaneen, että vastaanottokeskuksissa terveydenhoitajien pitää kyetä käyttämään aikansa sairaiden hoitamiseen "eikä tuhlata aikaa perusterveiden nuorten aikuisten kustannustehottomaan pyörittämiseen".

Lapissa ei näin lähdetty massiivisiin keuhkokuvauksiin ja massiivisiin aikuisten verikoeseulontoihin. Seurauksena Thl moitti lappilaisia.

– Terveydenhuollon ammattilaiset kokivat Thl:n syyllistävän heitä siitä, ettei kokeita otettu tarpeeksi, ylilääkäri Markku Broas hämmästelee Lapin Kansassa.

– Thl:n vaatimat seulonnat ovat tulleet kalliiksi, eikä niistä ole jäänyt juuri mitään käteen. Alle 0,5 prosentilla on löydetty hiv ja alle 1,5 prosentilla B-hepatiitti. Eihän Suomessa seulota niitäkään, joka matkustavat maissa, joissa hiviä on paljon, tai muitakaan riskiryhmiä.

Hiv-, kuppa- ja B-hepatiittikokeiden hinta 30 000 turvapaikanhakijalta on 3,5 miljoonaa euroa. Tuberkuloosin löytämiseksi otettujen keuhkokuvien hinta on vastaavasti 2,3 miljoonaa euroa. Broaksen mukaan esimerkiksi kuvaaminen oli täysin tarpeetonta Irakista tulleille, sillä Irakissa tuberkuloosia on hyvin vähän.