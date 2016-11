Sote edellyttää lääkäripalveluyritysten mielestä uudistuksia rakenteisiin ja ajattelutapoihin

Lääkäripalveluyritykset ry toteaa lausunnossaan sote-lakiluonnoksista, että uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat saavutettavissa, mutta se edellyttää selkeitä rakenteellisia uudistuksia sekä muutoksia perinteisiin toimintamalleihin ja ajattelutapaan. Terveydenhuollon saatavuutta voidaan yhdistyksen mielestä parantaa kustannustasoa nostamatta, jos palvelujen tuottavuutta pystytään parantamaan.

– Tuottavuuden parantaminen ilman kilpailua on vaikeaa, joten sitä on lisättävä palveluntuottajien välille. Haluamme muistuttaa, että sote-uudistusta tehdään jokaista suomalaista varten, ei hallinnon tarpeisiin. Jotta kansalaiset nousisivat palvelujärjestelmässä tärkeimmälle paikalle, on kilpailutus toteutettava valinnanvapauden pohjalta. Näin asiakkaat ohjaisivat omilla valinnoillaan tuotantoa, toteaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Ismo Partanen tiedotteessa,

Vain reilut kilpailulliset olosuhteet luovat yhdistyksen mukaan kunnon edellytykset tuottavuuden parantumiselle. Julkisen sektorin järjestämisvastuu on selkeästi erotettava palvelutuotannosta, ja tuottajien välillä täytyy vallita reilu ja neutraali kilpailutilanne.

– Pidämme tärkeänä, että palvelujen järjestämisestä vastaavan tahon olisi oltava riittävän vahva. Myös rahoitusjärjestelmä on samalla uudistettava. Näin voidaan parantaa palveluiden saatavuutta ja luoda hyvät olosuhteet niiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiselle sekä innovaatioiden ja uusien toimintamallien kehittämiselle ja käyttöönotolle, Partanen toteaa.