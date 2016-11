Talvivaaran työntekijät odottavat hallitukselta lisäaikaa – "pitäisi rauhallisesti katsoa kesään saakka"

– Tilanne on todella hyvä. Olemme tosi luottavaisin mielin työntekijöiden keskuudessa siihen, että toiminta jatkuu. Meidän vesitilanne on suoraan sanottuna "über-hyvä". Sen kehityksestä me olemme todella iloisia, kaivoksen pääluottamusmies Jukka Vetola kertoo Verkkouutisille.

Vetola on toiminut kaivoksen pääluottamusmiehenä jo yhdeksän vuotta ja on nähnyt kaivoksen kaikki käänteet. Kaivos työllistää päivittäin suoraan noin 1 000 ihmistä, mutta välillisesti kaivoksen merkitys Kainuun alueelle on tuhansia työpaikkoja. Siksi odotukset toiminnan jatkosta alueella ovat kovat.

– Aika suuriin vaikeuksiin jouduttaisiin, jos kaivos ajettaisiin alas. Ei ole paljon vaihtoehtoja, Vetola sanoo.

Toivoa on luonut se, että toiminnan ylösajo on sujunut suunnitelmien mukaisesti tai jopa paremmin. Koska vesien määrä on toiminnan ylösajon myötä pienentynyt 11 miljoonasta kuutiometristä 4,6 miljoonaan kuutiometriin, ympäristön kannalta ei ole ongelmia.

Suomen hallitus linjasi toukokuussa, että Terrafamella on vuoden loppuun saakka aikaa löytää rahoittaja toiminnalle tai kaivosta saattaa uhata alasajo. Toistaiseksi julkisuuteen ei ole tullut tietoja ostajaehdokkaasta.

– Pidän itse haasteellisena kauppojen toteutumisaikataulua. Se on aika tiukka, enkä tiedä onko se järkevää, että se on asetettu noin tiukaksi, Vetola sanoo.

Hän sanoo, että työntekijät kyllä uskovat, että ulkopuolinen kumppani löytyy.

– Näkisin, että tässä pitäisi ihan rauhallisesti katsoa kevääseen ja kesään saakka, Vetola sanoo.

Vasta ensi vuoden huhtikuussa kaikki liuotusosat on toteutettu uudelleen, ja silloin vasta tuotantomäärä lähtee todelliseen nousuun. Toistaiseksi yhtiö tuottaa vielä tappiota, mutta ensi vuoden loppuun mennessä toiminnan pitäisi kääntyä voitolliseksi.

Myös nikkelin hintakehitys on ollut positiivista ja kaivoksen sivutuotteen eli sinkin hinta on vuodessa kasvanut 40 prosenttia. Sinkin rooli kaivoksessa on poikkeuksellisen suuri, kun sinkin määrä on yli tuplat nikkeliin nähden.

– Nämä molemmat päätuotteet nikkeli ja sinkki ovat hyvää kauppatavaraa. Sen myyminen on helppoa. Nikkeli on laadullisesti haluttua tavaraa. Tämä on varmasti meidän vahvuus tulevaisuudessa, Vetola kuvaa.

Vetola sanoo toivovansa hallitukselta pitkäjänteisyyttä, jotta hyvä ja järkevä ostaja löytyy.

– Toivotaan, ettei tehdä hätiköityjä päätöksiä, Vetola kiteyttää.