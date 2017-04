Sampo Terho: 2 200 koululaista pääsee eroon pakkoruotsista

Sampo Terho on ajanut voimakkaasti vapaaehtoisen ruotsin kokeilua.

Hallitus on päättänyt tänään, että hallitusohjelman mukainen kokeilu vapaasta kielivalinnasta etenee.

– Tämä on historiallinen hetki Suomen kielipolitiikassa. Suomessa on opiskeltu pakollista ruotsia vuosikymmeniä ilman, että nuorille on tarjottu tai edes harkittu muita vaihtoehtoja. Tänään hallitus sopi, että 2 200 nuorta saa valita itse, tarvitsevatko ruotsin sijaan enemmän jonkun toisen kielen taitoa, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa hallitusohjelman mukainen toisen kotimaisen kielen valinnaisuutta koskeva kokeilu. Elokuussa 2018 alkavaksi kaavailtu kokeilu edellyttää perusopetuslain väliaikaista muuttamista.

Kokeilun tarkoituksena on lisätä perusopetuksen järjestäjien mahdollisuuksia kielivalikoiman laajentamiseen ilman oppilaita velvoittavaa suomen tai ruotsin kielen opiskelua. Kokeilussa seurataan, kuinka se vaikuttaa oppimistuloksiin, kielivalintoihin ja -tarjontaan sekä oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Kokeilu on määräaikainen ja siihen osallistuu enintään 2 200 oppilasta.

Osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista

Kunnat ja muut opetuksen järjestäjät voivat hakea lupaa kielikokeiluun Opetushallitukselta.

Oppilaalle kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista. Kokeiluun voivat osallistua oppilaat, jotka aloittavat 5. tai 6. vuosiluokalla lukuvuonna 2018 eivätkä ole aloittaneet toisen kotimaisen kielen opiskelua. Kokeiluun osallistuvien oppilaiden perusopetuksen oppimäärään ei sisältyisi toista kotimaista kieltä vaan vähintään kahden vieraan kielen oppimäärät.

Kokeiluun osallistuvat oppilaat voivat hakea vapautusta toisen kotimaisen kielen opiskelusta myös lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Esityksen mukaan opetuksen järjestäjän tulee varmistua siitä, että oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia voimassa olevan lainsäädännön mukaisista kielitaitovaatimuksista. Kokeiluun osallistuville turvataan mahdollisuus täydentää kieliopintojaan korkeakoulututkinnon yhteydessä, jotta opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa korkeakoulututkintoon sisältyvä riittävä kielitaito ja kelpoisuus ammatteihin, joissa edellytetään molempien kielten osaamista.

– Kaikkia nuoria koskeva pakollinen ruotsin opiskelu on rasite monipuoliselle kieliosaamiselle eikä monessa osin Suomea vastaa elinkeinoelämän tarpeita. Kannustan kuntia hakemaan mukaan kokeiluun. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, perussuomalaisten Terho painottaa.

Hallitus päätti tänään myös ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, jonka perussuomalaiset koplasivat yhteen laajan, vapaan kielivalinnan kokeilun kanssa.

Sampo Terho on ehdolla perussuomalaisten puheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa.