Yle: Varsinais-Suomi tarvitsee nopeasti diplomi-insinöörejä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on asettanut entisen pääministeri Esko Ahon selvittämään keinoja, joilla rekrytointia ja työvoiman liikkuvuutta voidaan helpottaa Varsinais-Suomessa.

Asialla on kiire, sillä Varsinais- Suomen vientiteollisuuteen on syntymässä 30 000 työpaikkaa, joista TE-keskuksen mukaan karkeasti puolet on uusia.

Seuraavan seitsemän vuoden tilauskanta on 17 miljardia euroa, joka koostuu muun muassa Turun Meyerin telakan tilauksista. Brittiläinen pörssiyhtiö Rolls Royce on perustanut kaupunkiin tuotekehitysyksikön, jossa suunnitellaan ilman kapteenia kulkevia laivoja. Kaivoskoneita valmistavan Sandvikin tehtaan lakkauttaminenkin peruttiin.

Työpaikkoja syntyy, mutta teollisuuden luonne on muuttunut. Digitalisoituvassa maailmassa perinteinen laivanrakennus on muuttunut viimeistellyksi huipputeknologiaksi. Ja diplomi- insinööreistä Turussa on pulaa, Kauppakamarin laskelmien mukaan maakuntaan tarvittaisiin vuosittain 200 diplomi-insinööriä. Suomen noin 50 000 työelämässä olevasta diplomi-insinööristä noin puolet on töissä Uudellamaalla.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänäsen mielestä alueella on krooninen teknisen osaamisen vaje. Väänäsen mukaan vähintä mitä valtiovalta voisi tehdä, olisi oma kone- ja materiaalitekniikan di-koulutusohjelma.

Esko Aho on samaa mieltä ja vertaa tilannetta jalkapallojoukkueeseen.

– Diplomi-insinöörit tekevät maalit. Ja jos niitä syntyy, töitä saavat myös insinöörit, levysepät ja lopulta myös taksikuskit ja kaupan kassat, kuvailee Aho Ylelle.

Pula diplomi-insinööreistä ei vaivaa vain Turun seutua, vaan koko Suomea. Hakijamäärät alan koulutusohjelmiin ovat romahtaneet nopeasti. Vielä neljä vuotta sitten di-koulutukseen haki 7 500 nuorta, viime vuonna enää 5 900.