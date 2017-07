Temppeliaukion kirkon terroriuhan aktiivinen tutkinta lopetetaan

Keskusrikospoliisin mukaan kansalaisille näyttäytyneen poliisitoiminnan lisäksi esille tulleen ulkoisen uhan taustaa on tutkittu laajasti. Esitutkinnan nimikkeenä on ollut terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu.

– Tämänhetkinen arviomme on, että aktiivisin osuus tutkinnasta on takanapäin. Esitutkinta kuitenkin jatkuu vielä jonkin aikaa, kunnes loputkin kesken olevat toimet on suoritettu loppuun, keskusrikospoliisi tiedottaa.

Keskusrikospoliisi kertoo, että esitutkinnan perusteella tällä hetkellä ei ole erityistä huolta konkreettisen uhan osalta.

– Mahdollisesti muuttuvaan tilanteeseen poliisilla on valmius reagoida tarkoituksenmukaisella tavalla.

Esitutkinnan kulusta tai tulevien toimien yksityiskohdista ei KRP:n mukaan voida niiden luonteen vuoksi kertoa julkisesti.