Sukupuolten palkkaero kunnissa ei kapene, vaikka koulutustaso nousee

- Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa kaikkiaan iso sukupuolten tasa-arvoon liittyvä epäkohta. Siksi naisten työuran ja naisten ammatillisen aseman parantaminen vaatii jatkossakin tuntuvia ponnisteluja. Sukupuolten palkkaeron kaventaminen on hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen tavoite. Tähän on pyritty samapalkkaisuusohjelmalla, jota on toteutettu vuodesta 2006 lähtien, mutta palkkaerojen kaventaminen ei ole juuri edennyt, toteaa sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy.

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalon mukaan tosiasia on, että samapalkkaisuus ei etene, ellei naisvaltaisille aloille ohjata muita suurempia palkankorotuksia tasaamaan eroa.

- Ongelma ei ratkea korulauseilla ja juhlapuheilla vaan rahalla. Naisten ja miesten palkkaerot elävät sitkeästi tutkimuksen mukaan myös kuntasektorin sisällä. Tulevalla liittokierroksella on saatava tähän korjausta. Tarvitaan samapalkkaohjelma ja sen myötä vahva tasa-arvopainotus palkkaratkaisuun, hän sanoo.

Vesivalon mielestä kuntasektorilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös siihen, että työuran aikana hankittu lisäkoulutus ja kokemus näkyvät sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tilipussissa. Lisäksi tarvitaan todellisia mahdollisuuksia urakehitykseen.

- Meillä on rakenteellisia ongelmia, jotka ylläpitävät työelämän epätasa-arvoa tältä osin. Esimerkiksi perhevapaat on uudistettava, jotta isien osuus perhevapaiden pitämisestä voi kasvaa, hän sanoo.

- Miehet käyttävät Suomessa vanhempainvapaapäivistä alle kymmenen prosenttia, kun esimerkiksi Ruotsissa isät käyttävät neljänneksen vanhempainvapaapäivistä. Oli suuri pettymys, että hallituksen puoliväliriihi hautasi perhevapaauudistuksen. Erityisesti nuoremmilla sukupolvilla olisi valmiutta uudistaa perhevapaat, kuten Tehyn tekemä Tasa-arvon tulevaisuus –tutkimus osoitti, Vesivalo sanoo.