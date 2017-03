Nuoret naiset uskovat raskauden vaikeuttavan työuraansa

Kolme neljästä Tehyn kyselytutkimuksen naisvastaajasta on sitä mieltä, että raskaaksi tulemisen mahdollisuus voi heikentää naisen mahdollisuutta saada vakituinen työsuhde. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teetti kyselytutkimuksen TNS Gallupilla työelämän tasa-arvokysymyksistä nuorten aikuisten keskuudessa.

Tasa-arvon tulevaisuutta luotaavassa kyselyssä tiedusteltiin lapsettomilta 20–30-vuotiailta naisilta ja miehiltä, miten he uskovat lasten saamisen ja perheen perustamisen vaikuttavan omaan työelämäänsä ja uraansa.

Tehyn mukaan kyselyn tulos vastaa hyvin suomalaisen työelämän todellisuutta sikäli, että määräaikaiset työsuhteet kasautuvat nuorille naisille ja naiset todella saavat vakituisen työpaikan huomattavasti miehiä myöhemmin.

– On surullista, että suomalainen työelämä näyttäytyy edelleen nuorille ihmisille tasa-arvon toteutumisen suhteen aika kovalta ja että lapsen saaminen on edelleen tämän epätasa-arvon ytimessä. Asenteiden ja arvojen on muututtava ja rakenteellisia esteitä tasa-arvon ja samapalkkaisuuden tieltä pitää määrätietoisesti raivata, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Nuorista miehistä puolestaan 31 prosenttia uskoo isäksi tulemisen vaikeuttavan urakehitystään ja 21 prosenttia mahdollisuuksiinsa saada vakituista työtä.

Kyselyn mukaan naisvaltaisten alojen palkkauksen pitkäjänteistä parantamista kannattavat molemmat sukupuolet: naisista peräti 85 prosenttia on tällä kannalla ja miehistäkin selvä enemmistö. 13 prosenttia nuorista miehistä katsoo, että naisvaltaisilla aloilla kuuluukin olla matalampi palkkataso kuin miesvaltaisilla aloilla.

Noin neljäsosa nuorista naisista kertoo jo itse kohdanneensa epätasa-arvoista kohtelua opiskeluaikana tai työelämässä sukupuolen perusteella. Myös joka kuudennella miehellä on vastaavia kokemuksia. Tulevaisuuden odotusten kohdalla tilanne on vielä paljon tylympi: neljä kymmenestä naisesta pitää vähintään todennäköisenä, että tulee kohtaamaan epätasa-arvoista kohtelua työuransa aikana.

Peräti 84 prosenttia nuorista naisista katsoo, että suomalaisen työelämän tasa-arvossa on vielä kehitettävää. Nuorista miehistäkin 62 prosenttia on samaa mieltä.