Tehy: Hoitohenkilökunnan syyttäminen ei ratkaise yksittäisiä ongelmatapauksia

Tehyn hallitus otti tiistaina kantaa julkiseen keskusteluun, joka on virinnyt hoitohenkilökunnan käytöksestä päivystyspoliklinikalla. Asiaa liittyy helsinkiläisen Malmin sairaalan päivystyksessä paljastuneisiin potilaiden pahoinpitelyihin.

– On selvää, että mikäli potilaat kokevat huonoa kohtelua on tällaiset tilanteet tapauskohtaisesti selvitettävä. Näihin tilanteisiin on jo myös olemassa menettelytavat, kuten potilasasiamiehet ja kantelumahdollisuus, joiden avulla todettuihin epäkohtiin ja huonoon kohteluun pitää puuttua, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Hän muistuttaa myös yhdestä tärkeästä hoidon laadun ja potilasturvallisuuden osatekijästä.

– Alalle hakeutuvien on oltava soveltuvia hoitotyöhön, mikä tulee varmistaa soveltuvuustestein.

Vesivalo ei kuitenkaan hyväksy koko hoitohenkilökunnan syyllistämistä tai leimaamista, mitä on esiintynyt viime päivinä erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Pääosin Suomessa potilaat saavat hyvää hoitoa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat hyvin koulutettuja ja tekevät vaativaa työtä. Päivystystyössä korostuu ennustamattomuus, äkillisesti sairastuneiden ja vammautuneiden potilaiden oikea-aikainen hoito ja nopea päätöksenteko potilaiden pelastamiseksi, potilaan ja omaisten hädän kohtaaminen sekä potilasmäärien suuret vaihtelut ja eri-ikäisten potilaiden hoito. Työ on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa, Vesivalo selittää.

– Hoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä usein kovan paineen alla ja tilanteissa, joissa on riittämättömät resurssit kuten vaikkapa liian vähän hoitajia tai muita puutteita työoloissa. Monet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kokevat, että he eivät pysty kiireen ja tiukentuvien resurssien vuoksi hoitamaan potilaita niin hyvin kuin he haluaisivat, Vesivalo sanoo.

Tehyn järjestötutkimuksen mukaan joka kolmas tehyläinen on kohdannut väkivallan uhkaa tai väkivaltaa työssään. Erityisesti haastavia tilanteita on päivystyksessä.

– Moni hoitaja kokee, että vaikka asiakastilanteessa tekisi kuinka hyvää työtä niin seurauksena voi olla muun muassa päälle käymistä, nimittelyä tai jopa tappouhkauksia, Vesivalo sanoo.