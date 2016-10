Tehyyn on tullut vuosien varrella paljon yhteydenottoja sisäilmaongelmien vuoksi.

Turun yliopisto on tehnyt yhteistyössä Tehyn kanssa tutkimuksen sosiaali- ja terveysalan toimipisteiden sisäilmasta. Tehyn jäsenille lähetettiin kysely, johon vastasi 13 560 henkilöä.

Kosteusvaurioita, homeen hajua ja näkyviä homekasvustoja on kyselyn mukaan vähintään joka viidennellä terveydenhuollon työpaikalla. Vastaajista 15 prosenttia kertoi joutuneensa vaihtamaan työpistettä tai työpaikkaa sisäilmaongelman vuoksi.

Tehyn mukaan poissaoloja oli sisäilmaongelmista johtuneiden infektiosairauksien vuoksi paljon, ja 70 prosenttia vastaajista oli ollut infektion vuoksi sairauslomalla.

Yleisimpiä toimenpiteitä oli poskionteloiden punktio ja huuhtelu, joka oli tehty noin joka viidennelle vastaajalle joko kerran tai useampaan kertaan. Leikkauksessa oli ollut melkein 580 henkilöä, mikä on yli 4 prosenttia kaikista vastanneista.

Tehy vaatii kansallista ohjelmaa sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen korjausrakentamiseen.

– Tehyyn on tullut vuosien varrella paljon yhteydenottoja sisäilmaongelmien vuoksi. Kyse on isosta ongelmasta ja mittavista investoinneista. Vaadimme, että rakennusten kunto ja sisäilmaongelmat otetaan tarkasteluun myös sote-uudistuksessa, kun rakennuskannan omistukseen ja vuokraamiseen tulee muutoksia. Ongelmarakennusten korjaamiseen on löydettävä selkeät vastuunkantajat, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Valtiovallalla on Tehyn mukaan oltava keinoja tukea työntekijöitä, jotka ovat sairastuneet työnantajan tiloissa ja joutuvat vaihtamaan työpaikkaa.

Lisäksi Tehy esittää, että altistuneiden tutkimus keskitettäisiin esimerkiksi erva-alueittain, jotta voidaan turvata riittävä osaaminen, tutkimusmenetelmät ja resurssit.