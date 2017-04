Supon Jyri Rantala Talouselämässä: Voidaan puhua Suomeen syntyneestä jihadistisesta alamaailmasta

– Huolestuttavinta ovat Suomeen viime vuosina syntyneet ja koko ajan vahvistuvat radikaali-islamistiset verkostot. Voidaan jopa puhua Suomeen syntyneestä ”jihadistisesta alamaailmasta”. Näillä verkostoilla on yhteyksiä kaikkiin keskeisiin terrorijärjestöihin, kuvaa Supon riskiarviota viestintäpäällikkö Jyri Rantala Talouselämässä.

Supon virallisen riskiarvion mukaan ”yksittäisten terrorististen väkivallantekojen uhka on kasvanut myös Suomessa”. Mahdollisen iskun tekijöitä siis voisivat olla yksittäiset henkilöt tai pienryhmät.

Suopon mukaan Suomi ei ole enää turvallisesti syrjässä.

– Kaiken kaikkiaan Suomea aiemmin suojanneet tekijät ovat murentuneet tai murenemassa, sanoo Rantala.

Suomea ovat lähentäneet terrorismiin vierastaistelijat. Suomesta on matkustanut 80 henkilöä Irakin-Syyrian konfliktialueelle ja useimmat heistä ovat osallistuneet taisteluihin. Parikymmentä on palannut ja lisäksi Suomeen on saapunut muita konfliktiin osallistuneita. Kaikkiaan Supolla on ”350 terrorismintorjunnan kohdehenkilöä”.

– He ovat oman toimintansa tai yhteyksiensä luonteen takia Suojelupoliisin kiinnostuksen kohteena, sanoo Rantala.

Supo ei voi nykyisellään eli ilman kaavailtua tiedustelulainsäädäntöä hankkia vaikkapa suurmoskeijahankkeen rahoitukseen liittyviä tietoja. Esimerkiksi puhelinkuuntelua ei voi käyttää, ellei ole epäilyä Suomen rajojen sisäpuolella tehdystä rikoksesta.

– Kansainvälisessä tietojenvaihdossa saamme myös Suomea koskevia tietoja, mutta Suomeen liittyvät hankkeet eivät ole minkään muun maan ensisijainen huolenaihe, sanoo Rantala.

Siksi juuri Suomen omien tiedonhankintakeinojen parantaminen auttaisi iskujen ehkäisemisessä täällä.