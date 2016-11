Rakennuksilla kuumenee – TE: työnjohtajista pulaa ja sillä on hintansa

Helsingin seudulla kuuluu harvinaisen vilkas pauke, kun rakentajilla riittää paljon töitä. Talouselämän mukaan kova buumi ei ole tuntunut kuitenkaan rakennuskustannusten nousupiikkinä, koska virolaisten aliurakoitsijoiden käyttö pitää hinnat kurissa.

– Kyllä se näin on, jos on kyse työntekijöistä. Ulkomaalaisten aliurakointi on varoventtiili, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Sen sijaan virolaiset eivät kykene tulppaamaan rakennustyömaiden työnjohdon kasvavaa kysyntää.

– Siinä joukossa palkkakehityskin on varmasti hyvä. Rahallahan työpaikkoja vaihdetaan, Harjuniemi luonnehtii.

Helsingin seudulla on menossa kaksi todella isoa rakennusprojektia samaan aikaan: Kalasatama ja Pasilan Tripla.

Talouselämän mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden osuus pääkaupunkiseudun rakennuksilla on keskimäärin ollut kolmannes.

Rakennusteollisuuden uusimman suhdannekatsauksen mukaan rakennuskustannukset nousivat alkuvuoden aikana vain 0,4 prosenttia.