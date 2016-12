Kokoomuksen Timo Heinonen: Koulujen osaamistaso laski, demariministerit onnistuivat tasapäistämisessä

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan häntä huolestuttavasta 50 eri maan neljäsluokkalaisten TIMMS-tutkimuksesta.

– Erityisen huolestuttavaa on se, että edellisen vuoden 2011 tutkimuksen kärkimaista Suomi oli ainoa, jonka tulokset heikkenivät neljän vuoden aikana eli aikana jolloin SDP:llä oli opetusministerin salkku, Timo Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa peruskoulun neljäsluokkalaisten luonnontieteiden ja matematiikan osaaminen heikkeni selvästi 2011-15, parhaimpien tulosten määrät laskivat, yleinen osaamistaso laski ja "samalla peruskoulumme tasapäistyi".

– Sinänsä on kaunista, että peruskoulumme on tasa-arvoinen, mutta huolestuttavaa on se, että tämä tapahtuu lahjakkaiden oppilaiden kustannuksella. Vanha tärkeä oma opettajaperiaatteeni oli, että jokainen oppilas saisi oppia joka päivä jotain uutta ei siis enää toteudu, Heinonen kirjoittaa.

– Tämä on huolestuttavaa kun tasa-arvo tapahtuu tasapäistämisen ja osaamistason laskun kautta. Tämä kehitys tuleekin pysäyttää ja turvata sekin, että kouluistamme tulee jatkossa jälleen myös huippuosaajiakin. Ja tämä ei siis tarkoita sitä, että emme pitäisi huolta myös erityistä tukea tarvitsevista. Siinä olemmekin nyt varsin hyvin onnistuneet.