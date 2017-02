MTV: Oikeus määräsi vangille 3 000 euroa vankilan pakotettua tarkkailuhaalariin

MTV Rikos kertoo Helsingin käräjäoikeuden viime viikolla hyväksyneen vangin vaatiman 3 000 euron korvauksen. Siinä sittemmin vapautunut, talousrikoksista tuomittu vanki eristettiin maaliskuussa 2012 ja hän joutui haalareihin.

Käräjäoikeuden mukaan "tarkkailuhaalareiden käyttö ilman asianmukaista lakiperustetta on loukannut kantajan perus- ja ihmisoikeuksia".

Kolmessa aiemmassa vastaavassa tapauksessa tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen.

Vuonna 2013 haalareiden käyttö lopetettiin oikeusasiamiehen katsottua, ettei niistä oltu säädetty laissa. Kahta vuotta myöhemmin käyttö aloitettiin uudestaan, kun vankeuslakiin tuli erilliset pykälät haalareista.

Korvausvaatimuksissa on kyse ennen uusia lakipykäliä tehdyistä eristämisistä. MTV:n mukaan korvaushakemuksia on vireillä kymmenkunta. Taustalla on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka 2014 määräsi 3 000 euron korvaukset kahdelle suomalaisvangille, koska haalareiden käyttö "loukkasi yksityiselämään kohdistuvaa kunnioitusta".

Yhtään korvausvaatimusta ei ole maksettu summan epäselvyyden vuoksi. Rikosseuraamuslaitos on toivonut ratkaisua tuomioistuimista, mutta ne siis ovat päättäneet ristiriitaisesti.

Kolmessa aiemmassa oikeusistunnossa vaatimukset hylättiin. Yhden käsittely on kesken.

Tuoreimmassa päätöksessä on kyse vangista, josta eduskunnan oikeusasiamies totesi päätöksessään, ettei eristämistarkkailulle ollut riittäviä perusteita. Valtio kiisti oikeudessa vangin korvausvaatimuksen. Valtion mukaan EIT:n tuomitsema korvaus ei tarkoita jokaisen tarkkailuhaalareihin joutuneen oikeutta korvaukseen.

Valtio pitää myös 3 000 euron korvausta liian suurena. Syyttömästi vapautensa menettänyt saa tavallisesti 120 euroa vuorokaudelta.

Uudessa päätöksessä käräjäoikeus piti vaadittua 3 000 euroa kohtuullisena.