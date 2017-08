Tampereen Teatterikesän pääohjelmisto keräsi lähes 8 000 katsojaa

Pohjoismaiden suurimman ammattiteatterifestivaalin Tampereen Teatterikesän pääohjelmisto keräsi viime viikolla 7 948 katsojaa, mikä täytti katsojatavoitteet.

– Olen erittäin iloinen, kuinka paljon esitykset vaikuttivat ja puhuttelivat yleisöä laajalla tunneskaalalla. Se palaute, minkä olemme saaneet on, että ohjelmisto oli rohkea ja vahva, kertoo Tampereen Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl tiedotteessaan.

Loppuunmyytyjä näytöksiä oli yhteensä 20, ja katsomoiden keskimääräinen täyttöaste oli yli 78 prosenttia.

Ohjelmisto heijasti järjestäjien mukaan monipuolisesti vapauden teemaa. Monissa esityksissä myös pohdittiin, miten yhteisöt syntyvät ja ketkä niihin mahtuvat.

Eniten yleisöä kotimaisista teoksista keräsivät Turun Kaupunginteatterin Tom of Finland 1490 katsojalla, Kansallisteatterin Arktinen hysteria 757 katsojalla sekä Kuopion kaupunginteatterin ja Tanssiteatteri Minimin Vaimoni, Casanova 601 katsojalla.

Kansainvälisistä esityksistä loppuunmyytyjä olivat belgialaisen Miet Warlopin Fruits of Labor ja ruotsalaisen Lumor Teaterin People Respect Me Now.

Teatterikesän vieraana oli myös underground-teatteri Belarus Free Theatren, jonka perustajat asuvat maanpaossa Britanniassa. Ryhmä toimii Valko-Venäjällä maan alla poliittisen vainon takia. Ryhmä toi festivaalille ilmaisuvapauden riistosta kertovan esityksensä Burning Doors, jossa mukana oli myös Pussy Riot -ryhmästä tunnettu Maria Aljohinta.

Lisäksi Tampereen Keskustorille pystytetty Ohjelmateltta keräsi kymmeneen musiikkiesitykseen yhteensä 2002 katsojaa.

OFF Tampere -ohjelmistossa puolestaan nähtiin 36 ryhmää, 39 esitystä ja 104 näytöstä. Järjestäjät laskevat kävijämäärän kohoneen Cirkus Ruska -festivaalin katusirkusesitykset mukaan lukien yli 14 000:een.

Ravintolafestivaali Encorebaana keräsi seitsemään eri ravintolaan yhteensä yli 1 200 katsojaa.

Teatterikesässä oli kaikkiaan lähes 300 ilmaistapahtumaa.

Ensi vuonna elokuussa Tampereen Teatterikesä viettää 50-vuotisjuhliaan. Pääohjelmiston esitysvalinnoista vastaa uusi taiteellinen johtoryhmä Miko Jaakkola, Hilkka-Liisa Iivanainen ja Aleksis Meaney.