Taksien hinnat ja määrät vapautetaan

Taksien vapauttamisesta on saatu aikaan kompromissi.

Eniten liikennekaaren suhteen hiersi hallituksessa taksilupien vapauttaminen. Hallitus pääsi taksikysymyksessä kompromissin, jonka kaikki hallituspuolueet ovat hyväksyneet. Berner esitteli kompromissin tiistaina.

Taksitoiminnan osalta luovutaan määräsääntelystä ja valtioneuvoston asettamasta hintasäännöstelystä luovutaan.

Kompromissin seurauksena luovuttiin ajatuksesta, että pienimuotoinen, alle 10 000 euroa vuodessa tuottava vapautettaisiin luvanvaraisuudesta. Liikennetoiminta siis säilyy edelleen luvanvaraisena.

Trafille mahdollistetaan enimmäishinnan asettaminen, jos hinnat nousevat kohtuuttoman korkealle. Palvelualue ja -ajat määritellään luvan yhteydessä, mutta ilmoitusmenettely riittää. Taksiyrityksillä pitää olla toimipaikka Suomessa. Taksikuljettajalla pitää olla ajolupa.

Hinnoista on ilmoitettava asiakkaalle riittävän hyvin ennen matkaa.

Taksiluvan saamisen edellytyksenä on puhdas rikostausta, riittävä vuorovaikutuskyky, hyvä terveys ja ajokortti.

Uberin kaltaiset palvelut toimivat jatkossa samassa tietorajapinnassa ja samoin ehdoin kuin taksit.

Taksilupien uudistus on osa liikennekaaren uudistusta, joka on hallituksen kärkihanke. Sen tarkoitus on tehdä Suomesta liikennepalveluiden edelläkävijä.

– Luomme digitaalisen alustan ja lähdemme siitä, että liikenne on palvelua, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoi liikennekaarta koskevassa tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Liikennekaarella mahdollistetaan liikennöinnin avoimet rajapinnat. Liikennekaaren myötä otetaan käyttöön digitaaliset yhteentoimivat lippu- ja maksujärjestelmät.

Tämä tarkoittaa, että jatkossa yhdellä sovelluksella voidaan ostaa matka eri ajoneuvoja käyttäen.

Uusi liikennekaari on tarkoitus saattaa voimaan 1.7.2018 kokonaisuudessaan.