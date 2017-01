Keskustan eurokansanedustaja: Suomea voi johtaa myös kuin yritystä

Euroopan parlamentin keskustalainen jäsen Hannu Takkula kirjoittaa Suomenmaassa mielikuvien rakentelusta. Hän toteaa kuulleensa usean toimittajan sanovan ”Suomea ei johdeta kuten yritystä”.

– Olen yrittänyt löytää väitteelle perusteita, mutta en ole löytänyt yhtään johtamista koskevaa analyysia, jossa yrityksen ja Suomen hallituksen johtamisen metodit määri­tel­täi­siin erilaisiksi, Hannu Takkula toteaa.

– Hyvä toimittaja voisi nostaa esiin tutkimukset, joihin väite pohjautuu. Jos sellaisia ei löydy, niin kyse­ly­tut­kimus johtamisen perehtyneille tutkijoille olisi paikallaan.

Hän toivoo myös politiikassa mukana olleiden yritys­joh­tajien haastattelemista.

– On helppoa esittää väittämiä ja mielikuvia ilman faktoja. Tällainen on vaarallista. Logiikka kulkee niin, että jos Antti Rinne nousee joku päivä päämi­nis­te­riksi, voidaan väittää, että 'Suomea ei voi johtaa kuten ay-liikettä', tai jos kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nousee päämi­nis­te­riksi, on helppo sanoa: 'Suomea ei voi johtaa kuten puoluetta'.

– Voi myös kysyä, voiko Suomea johtaa kuten lehtitaloa, joka julkaisee näitä juttuja? Mieli tekisi vastata tunnepohjalta, mutta koska asiasta ei ole mitään tutkimusta, on parempi olla luomatta mielikuvaa, joka ei välttämättä ole yhtä totuuden kanssa.

Hannu Takkulan mielestä lähtökohdat hyvälle johtamiselle ovat siinä, että päätökset pyritään tekemään tosiasioihin pohjautuen.

– Kunnes toisin todistetaan, lopputulema taitaa olla, että 'Suomea voi johtaa myös kuin yritystä'.