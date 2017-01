Suomalaismeppi ei pääse 13 maahan, edes työmatkalle - passissa on jotain joka estää

Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula (kesk.) kirjoittaa Facebookissa omalta osaltaan viime päivien maahantulokieltokeskustelusta.

– Seuraavat 13 maata kieltävät minulta maahan pääsyn siitä huolimatta, että olen suomalainen ja Euroopan parlamentin jäsen. Nämä maat ovat: Syyria, Irak, Iran, Jemen, Libya, Sudan, Algeria, Brunei, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit, Hannu Takkula toteaa.

Hänen mukaansa syy ei ole uskonnollinen eikä rodullinen vaan poliittinen.

– Poliittinen syy on katsottu hyväksyttäväksi. Minun kohdalla tämä poliittinen syy on se, että passissani on Israelin leima viime vuoden työmatkalta.

Myös työmatkat maihin ovat Takkulan mukaan tästä syystä evätyt niin pitkään kuin passi on voimassa eli vuoden 2020 loppuun saakka.

– Yritin työni vuoksi, kun toimin Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnassa, saada eduskuntavuosien tapaan virkapassin, mutta Suomen hallinto ei katsonut sitä tarpeelliseksi. Virkapassi olisi mahdollistanut matkustamisen. Euroopan parlamentin virkamiehet tietävät tilanteeni, ja näin näihin edellä mainittuihin maihin suuntautuviin missioihin valitaan tilalleni aina joku toinen edustaja, Takkula toteaa.

– Muiden maiden parlamenttijäsenillä, jotka työskentelevät kansainvälisenkaupan valiokunnassa on joko virkapassi tai diplomaattipassi, ja näin he voivat Israelin lisäksi matkustella myös arabimaissa.

Takkulan mukaan "eikä tämä minun passini tässä postauksessa ole se pääpointti, vaan se, että muutkin maat kuin Yhdysvallat rajoittavat maahansa pääsyä eri syistä".