Ministeri sanoo Suomen ISIS-taistelijoiden määrää huolestuttavaksi, osallistumista karmeimmaksi terrorismiksi

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) kirjoittaa blogissaan sisäministeriön esityksestä järjestää ISIS:in taistelualueilta palaavia henkilöitä koskeva viranomais- ja muu toiminta. Sen tavoite on integroida terroristijärjestöihin liittyneitä henkilöitä suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin.

– Äärifundamentalistisen islamin houkuttelemina on Suomessa tunnistettuja taistelualueille lähtijöitä noin 80, mutta todellinen lukumäärä lienee suurempi. Määrä on kansainvälisesti vertailtuna huolestuttava. Palanneita on tunnistettu 20 henkeä. Sisäministeriö on heidän kotiuttamisekseen laatinut vankien yhteiskuntaan palauttamista muistuttavan suunnitelman, Jussi Niinistö toteaa.

Erona hänen mukaansa on se, että terroristisessa tarkoituksessa ulkomaille lähteneitä harvoin kyetään juridisesti rankaisemaan näytön puutteessa, "vaikka taistelualueelle matkustamisen tarkoitus onkin ollut selvää kuin pläkki".

– On niin ikään selvää, että palaajat herättävät pelkoa ja epäluuloa niin valtaväestössä kuin omissa yhteisöissään.

Puolustusministerin mielestä sopeuttamisen saavuttaminen on kyseenalaista, koska ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen. Hänen mielestään palaajilla ei saisi olla ohituskaistaa yhteiskunnan sosiaalipalveluihinkaan.

– Tukitoiminnan ohella tulee tarkastella uudestaan myös suomalaista lainsäädäntöä, jonka mukaan matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten on jo nykyään rangaistava teko. Rangaistussäännös ei kuitenkaan koske taistelualueelta palaavia. Ylipäätään taistelualueella oleskelu terroristisessa tarkoituksessa – riippumatta siellä mahdollisesti todistamattomiksi jäävistä yksittäisistä teoista – on säädettävä rangaistavaksi, Jussi Niinistö kirjoittaa.

Ministerin mielestä terroristeilta on voitava perua mahdollinen turvapaikkaoikeus ja lisäksi tulee selvittää kaksoiskansalaisten osalta mahdollisuudet Suomen kansalaisuuden menettämiseen.

– Terrorismia ei saa ymmärtää saati rankaisematta jättämisellä edes hiljaisesti hyväksyä. ISIS:n toimintaan osallistuminen on terrorismia sen kaikkein karmeimmassa muodossa.